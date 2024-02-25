В ходе акции Radarom! была собрана внушительная сумма денег для Украины

24 февраля, отмечая вторую годовщину войны, начатой Россией на Украине, стал последним днем, когда жителям и предприятиям Литвы было предложено внести свой вклад в кампанию поддержки Radarom!, пожертвовав деньги на безопасные военные комплекты для украинских воинов. За четыре недели – с 24 января по 24 февраля – было собрано более 8 млн 288 тысяч евро, на которые будет приобретено более 1100 комплектов безопасности для воинов.

В телемарафоне LRT Radarom!, который длился с утра субботы до полуночи, транслировались репортажи из Украины и интервью с экспертами в различных областях. Как сообщается в пресс-релизе, организаторы акции поддержки Radarom!, украинцы, психологи, художники, ученые, журналисты, объединились с одной целью - привлечь внимание к войне в Украине и помочь воинам, рассказали о ситуации в Украине, информирует пресс-релиз.