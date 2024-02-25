В ходе акции Radarom! была собрана внушительная сумма денег для Украины

24 февраля, отмечая вторую годовщину войны, начатой Россией на Украине, стал последним днем, когда жителям и предприятиям Литвы было предложено внести свой вклад в кампанию поддержки Radarom!, пожертвовав деньги на безопасные военные комплекты для украинских воинов. За четыре недели – с 24 января по 24 февраля – было собрано более 8 млн 288 тысяч евро, на которые будет приобретено более 1100 комплектов безопасности для воинов.
В телемарафоне LRT Radarom!, который длился с утра субботы до полуночи, транслировались репортажи из Украины и интервью с экспертами в различных областях. Как сообщается в пресс-релизе, организаторы акции поддержки Radarom!, украинцы, психологи, художники, ученые, журналисты, объединились с одной целью - привлечь внимание к войне в Украине и помочь воинам, рассказали о ситуации в Украине, информирует пресс-релиз.
В заключительном мероприятии телемарафона известные деятели искусства эмоциональными рассказами о реальности и переживаниях войны дополнили ситуацию в Украине, посвятили им свои музыкальные произведения и выступления. Среди них Алена Алена и Джерри Хейл, которые представляют Украину на Евровидении этого года.
В круглосуточной трансляции приняли участие представители бизнеса, присоединившиеся к акции с различными инициативами и пригласившие жителей Литвы сделать пожертвования в пользу Украины. Бизнес не прекратил вносить средства даже в последний день кампании - во время субботнего телемарафона Teltonika пожертвовала 500 тысяч евро на комплекты безопасности для воинов.
В ходе заключительного мероприятия международная компания по производству офисной мебели Narbutas удвоила количество пожертвований – на номер 1485 – в дополнение к собранным 750 000 добавили такую же сумму, доведя сумму пожертвований до 1 млн 500 тысяч евро.
На средства, собранные в рамках акции Radarom!, будут приобретены комплекты безопасности для военнослужащих, в которые входят монокуляр ночного видения, лазерный прицел и индивидуальный антидроновый комплекс. Один комплект безопасности для военнслужащего стоит 7500 евро.
Все профессиональное оборудование было изготовлено в Литве компаниями Brolis Semiconductors и NT service.