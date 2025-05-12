2025.05.12 12:57

В ходе акции „Продовольственного банка“ жители пожертвовали продукты питания на сумму 403 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Lidl“ kviečia aukoti pavasarinėje „Maisto banko“
„Lidl“ kviečia aukoti pavasarinėje „Maisto banko“
ФОТО: Bendrovės archyvas

В ходе акции „Продовольственного банка“, которая прошла в Литве в минувшие выходные, жители страны пожертвовали более 272 000 продуктов питания на 403 000 евро.

По данным организации, значительный вклад в этот результат внесли школы и детские сады страны. Собранные там продукты питания увеличили общее количество еще на 52 000 единиц. Всего этой весной нуждающимся было пожертвовано более 324 000 единиц продовольственных товаров.

„Крупные города снова проявили щедрость, но на этот раз мы также очень довольны активностью регионов — особенно крупные пожертвования были сделаны в Мариямполе, Алитусе, Утене, Кедайняй, Йонаве, Вилкавишкисе и Мажейкяй. Это свидетельствует о том, что сострадание и доброта объединяют и сближают всю Литву“, — цитируется в сообщении руководитель „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс.

По данным организации, в ходе акции люди в основном жертвовали макароны, крупы и масло.

Акция проводилась в 418 торговых точках по всей Литве, и в ней приняли участие не только „Продовольственный банк“, но и 278 других неправительственных организаций.

В настоящее время „Продовольственный банк“ оказывает поддержку 232 000 нуждающимся по всей Литве.

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