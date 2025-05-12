В ходе акции „Продовольственного банка“ жители пожертвовали продукты питания на сумму 403 000 евро

По данным организации, значительный вклад в этот результат внесли школы и детские сады страны. Собранные там продукты питания увеличили общее количество еще на 52 000 единиц. Всего этой весной нуждающимся было пожертвовано более 324 000 единиц продовольственных товаров.

„Крупные города снова проявили щедрость, но на этот раз мы также очень довольны активностью регионов — особенно крупные пожертвования были сделаны в Мариямполе, Алитусе, Утене, Кедайняй, Йонаве, Вилкавишкисе и Мажейкяй. Это свидетельствует о том, что сострадание и доброта объединяют и сближают всю Литву“, — цитируется в сообщении руководитель „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс.