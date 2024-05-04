В государственных учреждениях начинаются соревнования - "Лестница 2024"

Акция "Лестница 2024" будет проходить в течение всего мая, а шаги, сделанные государственными служащими, будут подсчитываться в приложении walk15. Учреждения, показавшие наилучшие результаты, получат ценные призы от организаторов. Государственный служащий, который прошел больше всего шагов за месяц, также будет награжден отдельным призом.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что в настоящее время мы наблюдаем большой прогресс в медицине, который позволяет нам лечить все больше и больше заболеваний. К сожалению, за прогресс приходится платить - медицина дорожает во всем мире, и Литва не исключение. В связи с этим мы переходим к профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
В офисах Имущественного банка, а также в государственном секторе в настоящее время работает около 20 000 государственных служащих. По оценкам, если сложить все централизованно управляемые административные активы государства друг на друга, то получится небоскреб высотой примерно в 969 этажей с более чем 17 500 лестницами, ведущими на самый верх.
"Мы заметили, что государственные служащие в основном передвигаются по коридорам и лестницам между этажами, отсюда и название ставшей уже традиционной весенней кампании. Наша цель - мотивировать сотрудников государственных учреждений задуматься о своем повседневном поведении в офисе и обратить внимание на возможность экономии энергии и охраны окружающей среды", - говорит Эрнестас Чесокас, временный генеральный директор Имущественного банка.
В Министерстве охраны окружающей среды в коридорах и на стенах лифта уже давно висят таблички с надписью "Выберете ли вы сегодня лестницу?".
"Когда мы поднимаемся на два этажа на лифте, мы расходуем столько электроэнергии, сколько требуется для зарядки аккумулятора мобильного телефона. Поднимаясь по лестнице, мы экономим ресурсы Земли, улучшаем свое здоровье и меньше загрязняем окружающую среду", - сказал министр окружающей среды Симонас Гентвилас, присоединившись к команде кампании "Лестница 2024".
В прошлом году в акции "Лестница" приняли участие 100 государственных учреждений, и в общей сложности государственные служащие прошли более 1,37 миллиарда шагов или почти 1 миллион километров.