В городе между Каунасом и Вильнюсом ресторан работает 19 лет: отведайте уникальные местные блюда

„Все, что я до сих пор знал о Кайшядорисе - это указатель на дом Бразаускаса, – сказал Юстинас. – Я даже не уверен, был ли я здесь когда-либо, но могу себе представить отдых в этом городе. Если я хочу покоя, еду туда, где меньше людей. Я люблю побыть один или в небольшой компании“.