2024.08.01 06:55

В годовщину Медининкской трагедии – выпад Швенчёнене

 
начато расследование
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Erika Švenčionienė
Erika Švenčionienė
ФОТО: Modestas Patašius | Elta

Эрика Швенчёнене, которая открыто поддерживает Россию, на своей странице в фейсбуке разместила сообщение, в котором заявила, что участники убийства в Медининкай были из своих. Прокуратура начала расследование по факту отрицания преступлений СССР.

„Медининкская трагедия - темное последствие деятельности литовских спецслужб. Многие факты свидетельствуют о том, что убийцы были из своей среды. Правда скрыта, очевидцы молчат“, - писала Швенчёнене.

Erikos Švenčionienės įrašas

Эта запись появилась 31 августа, в день 33-й годовщины Медининкской трагедии. Напомним, что 31 августа 1991 г. на границе с Беларусью советскими омоновцами были убиты 7 литовских таможенников и полицейских. Выжил лишь один – таможенник Томас Шярнас.

Виновников этой трагедии выявили и осудили на пожизненное заключение, это: Андрей Лактионов, Чеслав Млыник, Андрей Рыжов и Константин Михайлов. Наказание отбывает только Михайлов, троих других осужденных Россия отказалась выдать.

В 2017 г. Литовский верховный суд принял окончательное решение по этому делу, признав, что убийство в Медининкай было организовано для того, чтобы удержать Литву в составе СССР.

Заявление Швенчёнене о том, что убийство в Медининкай совершили свои, может рассматриваться как отрицание советских преступлений. За такие действия грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене информировала Delfi, что было начато расследование по 1 ч. 170-2 ст. УК ЛР (публичное отрицание международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии или умаление их значения).

На данный момент Швенчёнене вместе с Казимерасом Юрайтисом и Валерием Ивановым судят за действия против Литвы и публичное отрицание международных преступлений.

Kazimieras Juraitis, Erika Švenčionienė, Valerijus Ivanovas

Юрайтис и Швенчёнене в июле 2022 г. основали организацию „Международный форум добрососедства“. Потом они ездили в Россию и Беларусь, участвовали в пресс-конференциях, рассказывали о том, как плохо жить в Литве, заявляли о нелегитимности литовской власти, призывали к более тесным отношениям с Минском и Москвой.

На этой неделе суд оставил в силе штраф в размере 700 евро, назначенный Швенчёнене за то, что она поделилась в фейсбуке фотографией В.И.Ленина.

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