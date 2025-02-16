В годовщину гибели Алексея Навального в Вильнюсе прошла мемориальная акция

Мероприятия, посвященные годовщине смерти А. Навального, прошли в столице возле российского посольства. Рядом с дорогой, ведущей к зданию посольства, собравшиеся возложили цветы, зажгли свечи и установили портреты А. Навального.

Кроме того, памятные мероприятия прошли во многих городах России и других странах.