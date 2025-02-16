2025.02.16 19:40

В годовщину гибели Алексея Навального в Вильнюсе прошла мемориальная акция

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье в Вильнюсе почтили память российского оппозиционера Алексея Навального.

Мероприятия, посвященные годовщине смерти А. Навального, прошли в столице возле российского посольства. Рядом с дорогой, ведущей к зданию посольства, собравшиеся возложили цветы, зажгли свечи и установили портреты А. Навального.

Кроме того, памятные мероприятия прошли во многих городах России и других странах.

В первую годовщину со дня смерти российского оппозиционера тысячи людей, несмотря на холод и угрозу репрессий, пришли в воскресенье к его могиле в Москве.

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