В годовщину гибели Алексея Навального в Вильнюсе прошла мемориальная акция

Мероприятия, посвященные годовщине смерти А. Навального, прошли в столице возле российского посольства. Рядом с дорогой, ведущей к зданию посольства, собравшиеся возложили цветы, зажгли свечи и установили портреты А. Навального.
Кроме того, памятные мероприятия прошли во многих городах России и других странах.
В первую годовщину со дня смерти российского оппозиционера тысячи людей, несмотря на холод и угрозу репрессий, пришли в воскресенье к его могиле в Москве.
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