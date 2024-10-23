В гимназии Реше – криминал с карбонадом: старшеклассник занялся расследованием

Мне сказали, что таблица есть на сайте гимназии. Я ее нашел, там написано, что вес карбонада 125 г. Я попросил, чтобы мой карбонад взвесили, было 85 гр (±35%).

„Сегодня я купил карбонад в столовой. Когда получил свою порцию, удивился. Мой карбонад был размером с кулак первоклассника и тоньше пальца. Когда мне подали порцию, я попросил дать мне мерную таблицу, в которой написано, сколько мяса должно быть в порции.

Старшеклассник гимназии Ноюс Лысыхас писал в фейсбуке: „Каждый день в школьной столовой нас обворовывают. Приведу пример“.

Руководство школы обещало выяснить этот вопрос и сожалеет, что ученик предал эту историю огласке, не связавшись с руководством школы. Представители столовой утверждают, что ничего не воруют, и говорят, что карбонад, о котором писал ученик - вчерашний, его продавали со скидкой.

„Мы надеялись, что „новая столовая, все будет хорошо“ – похоже, нет. Мы платим деньги за одну порцию, а получаем другую! Моя сестра пятиклассница каждый день жалуется, что ей мало еды, возвращается домой голодная. Что уже говорить о старшеклассниках! Я и с учителями говорил, которым обычно кладут больше – и они остаются голодными!“, – сказал Лысыхас.

Он сказал, что хотел сфотографировать показания весов, но карбонад быстро убрали с весов. Ученик считает, что работники столовой воруют еду.

Мне сказали, что этот карбонад грел на второй день, поэтому „допускается масса на 25% меньше“ и т.д. Я не знаю, откуда взяли 25%, я сам сегодня звонил в Государственную продовольственно-ветеринарную службу и мне сказали, что допускается несоответствие массе ±10%“, – писал Ноюс.

„Эта проблема решаема, мы ее так не оставим. (…) Мне кажется, тарелки слишком маленькие, (…) и для учителей - одни тарелки, для детей - другие, почему? Будем требовать, чтобы тарелки были одинаковыми,тогда дети смогут брать больше овощей“, – сказала Урбанавичене.

По ее словам, в их столовой дети бесплатно могут есть суп и овощи.

Знаете, так бывает со всеми столовыми – одним нравится еда, другим нет, но если порции маленькие, это уже не вопрос вкуса. Работники должны давать детям столько еды, сколько полагается“, – сказала Урбанавичене.

„Мониторинг проводит медсестра, говорит, все в порядке. Совет гимназии создал комиссию, которая следит за работой столовой.

„Мы не исключаем, что если подтвердится факт манипуляций, что учителям кладут больше, чем детям, организуем новый конкурс“, – сказала Урбанавичене.

Директор порадовалась активностью школьников, но сожалела, что Ноюс не обратился к администрации, прежде чем предал ситуацию огласке.

„У меня есть вопрос, почему он мне ничего не сказал? Меня это тяготит. Видимо, надо укреплять доверие к совету школы“, – сказала Урбонавичене.

Директор ЗАО Rojaus obuoliai, которое управляет столовой, Рута Соракайте сказала, что сама присутствовала при взвешивании порции. Она сожалела, что в своей записи ученик не упомянул, что карбонад был вчерашний, его продавали со скидкой - на 30% дешевле.