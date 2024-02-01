В феврале водителей ждет множество проверок: список рейдов

Полиция представляет их список:
1–3 февраля – проверка пешеходов и велосипедистов – на наличие светоотражающих деталей и жилетов в темное время суток.
5–8 февраля – проверка водителей, останавливаются ли они перед нерегулируемым светофором пешеходным переходом.
10–12 февраля – контроль водителей на предмет опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, соблюдения сигналов светофора.
14–16 февраля – проверка водителей на трезвость (не только алкогольное, но и наркотического опьянения).
19–25 февраля – проверка грузовых автомобилей и автобусах в рамках ROADPOL (European Roads Policing Network, Operation Truck & Bus).
26–29 февраля – проверка водителей на предмет занятия посторонними делами за рулем (использование мобильных телефонов и т.д.), использование ремней безопасности (детских кресел, в случае с велосипедистами - шлемов).
Кроме этих рейдов, возможны и другие рейды, организуемые местными комиссариатами.
Полиция отмечает: важно вести себя ответственно и дисциплинированно, в темное время суток пешеходам и велосипедистам важно использовать отражатели, водители должны учитывать погодные условия.