В феврале в Вильнюсе объявят список мест, где снова появятся зеленые стрелки

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В этом году в Вильнюсе вернут часть упраздненных ранее зеленых стрелок. Водители уже сейчас гадают, где появятся эти обозначения, снятые в 2019 году. Муниципалитет обещает – список появится до конца этого месяца, пишет портал madeinvilnius.lt.

Сейчас специалисты все еще анализируют ситуацию. После завершения оценки муниципалитет сообщит, где в этом году появятся зеленые стрелки поворота направо.

"Сейчас анализируем полученные данные и ситуацию. Список перекрестков, на которых появятся зеленые стрелки, мы планируем представить до начала весны", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Зеленые стрелки вернут не только в Вильнюсе. О таких планах уже информировали Каунас и Клайпеда. Этот вопрос рассмотрит и Кедайняй.

Напомним, что в 2019 г. по распоряжению правительства в Литве убрали все зеленые стрелки. Власти не ожидали, что это решение вызовет бурную реакцию водителей, поэтому вскоре передумали и разрешили городам самим решать, где нужны эти знаки. Через год в Вильнюсе вернули 100 зеленых стрелок, постепенно их число растет. В этом году их снова станет больше.

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