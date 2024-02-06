В феврале в Вильнюсе объявят список мест, где снова появятся зеленые стрелки

Сейчас специалисты все еще анализируют ситуацию. После завершения оценки муниципалитет сообщит, где в этом году появятся зеленые стрелки поворота направо.

"Сейчас анализируем полученные данные и ситуацию. Список перекрестков, на которых появятся зеленые стрелки, мы планируем представить до начала весны", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Зеленые стрелки вернут не только в Вильнюсе. О таких планах уже информировали Каунас и Клайпеда. Этот вопрос рассмотрит и Кедайняй.