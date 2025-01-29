В феврале повышается тариф на центральное отопление для жителей Клайпеды и Гаргждай

По данным компании, несмотря на повышение, тариф останется таким же, как и в аналогичный период прошлого года. Подсчитано, что в последний месяц зимы тепло обойдется жителям Клайпеды и Гаргждай в 7,41 цента/кВтч без НДС или в 8,08 цента/кВтч с 9% НДС.
В феврале подорожание тепла было вызвано ростом цен на биотопливо и природный газ, используемые для производства тепла – это сырье подорожало на 21–23%. Кроме того, на 10% выросла средняя стоимость тепла, закупаемого на аукционе тепла.
Между тем, в компании напоминают, что окончательный счет за отопление зависит не только от цены на тепло, но и от герметичности здания и привычек теплопотребления. Жителям рекомендуется обратить внимание на то, нет ли теплопотерь из-за негерметичных окон, дверей или стен, а также исправно ли работает система отопления здания.