В феврале повышается тариф на центральное отопление для жителей Клайпеды и Гаргждай

По данным компании, несмотря на повышение, тариф останется таким же, как и в аналогичный период прошлого года. Подсчитано, что в последний месяц зимы тепло обойдется жителям Клайпеды и Гаргждай в 7,41 цента/кВтч без НДС или в 8,08 цента/кВтч с 9% НДС.

В феврале подорожание тепла было вызвано ростом цен на биотопливо и природный газ, используемые для производства тепла – это сырье подорожало на 21–23%. Кроме того, на 10% выросла средняя стоимость тепла, закупаемого на аукционе тепла.