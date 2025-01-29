2025.01.29 07:03

В феврале повышается тариф на центральное отопление для жителей Клайпеды и Гаргждай

 
ELTA
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В феврале тариф на централизованное тепло для жителей Клайпеды и Гаргждаяй, по сравнению с январем этого года, вырастет на 4,59%, сообщает АО Klaipėdos energija.

По данным компании, несмотря на повышение, тариф останется таким же, как и в аналогичный период прошлого года. Подсчитано, что в последний месяц зимы тепло обойдется жителям Клайпеды и Гаргждай в 7,41 цента/кВтч без НДС или в 8,08 цента/кВтч с 9% НДС.

В феврале подорожание тепла было вызвано ростом цен на биотопливо и природный газ, используемые для производства тепла – это сырье подорожало на 21–23%. Кроме того, на 10% выросла средняя стоимость тепла, закупаемого на аукционе тепла.

Между тем, в компании напоминают, что окончательный счет за отопление зависит не только от цены на тепло, но и от герметичности здания и привычек теплопотребления. Жителям рекомендуется обратить внимание на то, нет ли теплопотерь из-за негерметичных окон, дверей или стен, а также исправно ли работает система отопления здания.

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