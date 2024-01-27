В Европе распространяется опасное заболевание: поднимается температура, затем появляется насморк и кашель

По словам специалиста Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Эдита Егелявичене сказала, что на такое распространение кори подействовала пандемия коронавируса, из-за которой многие родители отложили вакцинацию детей и после пандемии не все привили детей.
Из-за снижения масштабов вакцинации появился риск заражения корью и другими инфекционными заболеваниями.
Несмотря на то, что некоторые люди не доверяют вакцинации и распространяют теории заговоров, вакцина от кори уже давно испытана – в Литве ее применяют с 1964 года. Ее польза очевидна, после появления вакцины болезнь исчезла.
Первая вспышка кори была зафиксирована в 2019 году, когда количество привитых людей значительно сократилось. В 2020 и 2021 гг. не было ни одного случая кори в Литве, в 2023 г. зафиксировали 3 случая.
"Люди устали от пандемии, от призывов прививаться, и стали тихо протестовать против вакцинации. Но надо вернуться к ритму вакцинации от кори, поскольку в Европе риск заражения этой болезнью велик", – сказала Егелявичене.
Она призвала родителей, которые еще не привили своих детей от кори, сделать это как можно скорее. Прививку делают два раза – 15-месячным детям и затем в 6 лет.
Рост числа заболеваний в Европе может повлиять и на Литву.
По словам Егелявичене, один случай кори, зафиксированный в 2024 г - привозной.
"У нас есть статистика масштабов вакцинации, они снизились. В 2022 г. привитых было всего 86%, а ВОЗ указала, что для обуздания болезни вакцинировать надо минимум 95% детей. Значит, ситуация угрожающая", – сказала специалист.
Стоит прививать и взрослых, если они не были привиты в детстве. Сначала болезнь проявляется повышением температуры до 39 градусов. Потом появляется насморк, кашель, сыпь на коже.
"Особенно опасны осложнения. Опасно, если вместе с корью проявляется энцефалит и пневмония", – предупредила Егелявичене.