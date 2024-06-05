В этом году жители Литвы сократили свои расходы на поездки по стране и их продолжительность

"Самый популярный вариант путешествия — простая поездка на выходные — 77 проц. (респондентов) путешествовали с одной или двумя ночевками. (...) На втором месте по популярности — однодневная поездка — 48 проц. опрошенных отметили, что отправлялись в такую ​​поездку", – рассказала журналистам Й. Межене, представляя результаты проведенного в этом году исследования об изменениях в местном туристическом секторе.

"Но если сравнить частоту таких поездок, то здесь явно лидирует однодневная поездка. В среднем у респондентов таких поездок (в прошлом году) было почти 8, а простую поездку на выходные, хотя многие респонденты их испробовали, но осуществляют реже – примерно по три поездки на одного респондента", – добавила аналитик.