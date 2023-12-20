В этом году вильнюсские врачи предоставили на 10% больше консультаций

Однако, как выяснила Государственная больничная касса после проведения опроса, выяснилось, что 10% пациентов в столице не приходят к врачам, не отзывая визит.
"В конце года перед заключением договоров на следующий год мы интересовались, как обстоят дела с выполнением обязательства по повышению доступности услуг. Мы провели опрос вильнюсских поликлиник, в которых наблюдаются самые большие потоки пациентов и видим, что, несмотря на серьезную проблему очередей, поликлиники стараются улучшить ситуацию. Однако поликлиники обратили внимание на то, что много пациентов не отзывают визиты и не приходят к врачу, это тоже влияет на очереди", – сказала представитель ВБК Дангира Скеберене.
"Чтобы таких случаев стало меньше, медучреждения перед визитом звонят пациентам, рассылают эл. письма и смс-сообщения, так выясняют придет пациент к врачу или нет. Но бывают и такие случаи, что даже после подтверждения визита пациенты не приходят к врачу. К сожалению, иногда зарегистрированные пациенты не приходят и в субботу, когда поликлиники работают дополнительно ради удобства пациентов", – заметила она.
В начале года Больничная касса подписала с поликлиниками договоры, некоторые получили дополнительное финансирование в обмен на обязательство увеличить количество предоставляемых бесплатных услуг, решать проблему очередей. Например, ВБК выделила 17 медучреждениям Вильнюсского и Алитусского округов дополнительные 23,3 млн. евро из Фонда обязательного страхования здоровья.
По словам Скеберене, в этом году поликлиники принимали разные меры для повышения показателя, однако привлечение новых работников остается серьезным вызовом. Некоторые специалисты получили большую нагрузку, дольше предоставляют некоторые услуги.
Такие поликлиники, как Антакальнисская, Шешкинская, Каролинишкская, Центральная предложили пациентам возможность регистрироваться на визиты к врачам в субботу. В одних по субботам работают семейные врачи, в других и специалисты, например, кардиологи, детские хирурги, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, ЛОРы, урологи, хирурги, травматологи.
По действующим в Литве законам, пациент должен за 24 часа информировать медучреждение, если он не сможет явиться на визит к врачу.