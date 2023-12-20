В этом году вильнюсские врачи предоставили на 10% больше консультаций

Однако, как выяснила Государственная больничная касса после проведения опроса, выяснилось, что 10% пациентов в столице не приходят к врачам, не отзывая визит.

"В конце года перед заключением договоров на следующий год мы интересовались, как обстоят дела с выполнением обязательства по повышению доступности услуг. Мы провели опрос вильнюсских поликлиник, в которых наблюдаются самые большие потоки пациентов и видим, что, несмотря на серьезную проблему очередей, поликлиники стараются улучшить ситуацию. Однако поликлиники обратили внимание на то, что много пациентов не отзывают визиты и не приходят к врачу, это тоже влияет на очереди", – сказала представитель ВБК Дангира Скеберене.