В этом году в Вильнюсе будут две елки, одна появится в необычном месте

Это будет необычная елка. Ее цель – представить культурное многообразие Вильнюса. Именно поэтому ее назовут Международной вильнюсской елкой. Цель муниципалитета – показать различные культуры, переплетающиеся в Вильнюсе, что делает город исключительным.
„В ходе сотрудничества с посольствами и местными общинами для украшения елки соберут игрушки из разных стран. Каждая игрушка будет с историей, отражающей уникальные праздничные традиции общин. Эти истории дополнят игрушки и создадут живой рассказ о том, как зиму празднуют во всем мире“, – сказано в программе.
Елка будет отражать международные традиции и раскрывать многообразие стран. Однако дизайн и верхушка елки подчеркнут самобытность Вильнюса.
Эту елку украсят на неделю позже, чем главную. Она будет стоять у здания муниципалитета с 6 декабря по 6 января.