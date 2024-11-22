В этом году в Вильнюсе будут две елки, одна появится в необычном месте

Это будет необычная елка. Ее цель – представить культурное многообразие Вильнюса. Именно поэтому ее назовут Международной вильнюсской елкой. Цель муниципалитета – показать различные культуры, переплетающиеся в Вильнюсе, что делает город исключительным.

„В ходе сотрудничества с посольствами и местными общинами для украшения елки соберут игрушки из разных стран. Каждая игрушка будет с историей, отражающей уникальные праздничные традиции общин. Эти истории дополнят игрушки и создадут живой рассказ о том, как зиму празднуют во всем мире“, – сказано в программе.