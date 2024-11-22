2024.11.22 07:03

В этом году в Вильнюсе будут две елки, одна появится в необычном месте

 
ru.DELFI.lt
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В этом году вильнюсцев ждет приятный сюрприз – целых две рождественские елки. Главная будет стоять на Кафедральной площади, а вторая - на площади Европы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это будет необычная елка. Ее цель – представить культурное многообразие Вильнюса. Именно поэтому ее назовут Международной вильнюсской елкой. Цель муниципалитета – показать различные культуры, переплетающиеся в Вильнюсе, что делает город исключительным.

„В ходе сотрудничества с посольствами и местными общинами для украшения елки соберут игрушки из разных стран. Каждая игрушка будет с историей, отражающей уникальные праздничные традиции общин. Эти истории дополнят игрушки и создадут живой рассказ о том, как зиму празднуют во всем мире“, – сказано в программе.

Елка будет отражать международные традиции и раскрывать многообразие стран. Однако дизайн и верхушка елки подчеркнут самобытность Вильнюса.

Эту елку украсят на неделю позже, чем главную. Она будет стоять у здания муниципалитета с 6 декабря по 6 января.

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