В этом году в озера и реки Литвы будет выпущено более 1 млн европейских угрей

„Популяция европейского угря за последние десятилетия значительно сократилась. Это создает угрозу выживанию этого вида, поэтому всё больше внимания уделяется его защите. Сегодня каждое государство-член Европейского союза, включая Литву, обязуется принимать меры по защите и восстановлению этих находящихся под угрозой исчезновения рыбных ресурсов“, - цитируется в сообщении министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.

Реализуя в Литве Европейский план управления популяцией угрей, Служба рыболовства запустила в озера и реки страны более 14 млн европейских угрей, импортированных из Франции в 2011-2024 годах.