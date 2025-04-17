2025.04.17 14:19

В этом году в озера и реки Литвы будет выпущено более 1 млн европейских угрей

 
Elta
ru.DELFI.lt
угорь
угорь
ФОТО: I. Labutytės nuotr.

В этом году в литовские озера и реки планируется выпустить более 1 миллиона мальков европейского угря, сообщило в четверг Министерство сельского хозяйства.

„Популяция европейского угря за последние десятилетия значительно сократилась. Это создает угрозу выживанию этого вида, поэтому всё больше внимания уделяется его защите. Сегодня каждое государство-член Европейского союза, включая Литву, обязуется принимать меры по защите и восстановлению этих находящихся под угрозой исчезновения рыбных ресурсов“, - цитируется в сообщении министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.

Реализуя в Литве Европейский план управления популяцией угрей, Служба рыболовства запустила в озера и реки страны более 14 млн европейских угрей, импортированных из Франции в 2011-2024 годах.

По данным министерства, в прошлом году в не арендованные водоемы было выпущено более 1,1 млн мальков угрей, а годом ранее – 4,3 млн.

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