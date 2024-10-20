В этом году рождественский каток в Вильнюсе будет находится на Ратушной площади

„Каток в столице каждый год меняет свое местоположение (...). В этом году вильнюсцев и гостей города будут ждать ледовые развлечения на Ратушной площади“, - сообщили BNS в мэрии.
В прошлом году столичный каток располагался во дворе Дворца правителей, ранее - во дворе Лукишской тюрьмы, возле Белого моста и на площади Лукишкю.
„Как и ежегодно, каток разместится на новом месте, он будет выделяться нестандартной формой и техническими параметрами“, - сообщили в муниципалитете.
Вся программа празднования „Рождества в столице“ будет представлена за неделю до зажжения главной городской елки.
Муниципальная компания Active Vilnius скоро анонсирует тендер на монтаж и демонтаж передвижного открытого катка площадью 900 кв.метров.
Первые два сеанса на катке будут бесплатными, далее они будут стоить до 5 евро для детей и 7 евро для взрослых, включая прокат коньков.
По подсчетам муниципалитета, в прошлом году рождественский каток во дворе Дворца правителей посетили 40 тысяч любителей катания.