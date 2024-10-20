2024.10.20 14:17

В этом году рождественский каток в Вильнюсе будет находится на Ратушной площади

 
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Рождественский каток в Вильнюсе в этом году будет оборудован на Ратушной площади. Он откроется 30 ноября и будет работать почти два месяца, сообщает портал MadeinVilnius.

„Каток в столице каждый год меняет свое местоположение (...). В этом году вильнюсцев и гостей города будут ждать ледовые развлечения на Ратушной площади“, - сообщили BNS в мэрии.

В прошлом году столичный каток располагался во дворе Дворца правителей, ранее - во дворе Лукишской тюрьмы, возле Белого моста и на площади Лукишкю.

„Как и ежегодно, каток разместится на новом месте, он будет выделяться нестандартной формой и техническими параметрами“, - сообщили в муниципалитете.

Вся программа празднования „Рождества в столице“ будет представлена за неделю до зажжения главной городской елки.

Муниципальная компания Active Vilnius скоро анонсирует тендер на монтаж и демонтаж передвижного открытого катка площадью 900 кв.метров.

Первые два сеанса на катке будут бесплатными, далее они будут стоить до 5 евро для детей и 7 евро для взрослых, включая прокат коньков.

По подсчетам муниципалитета, в прошлом году рождественский каток во дворе Дворца правителей посетили 40 тысяч любителей катания.

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