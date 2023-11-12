В этом году работы у дедов морозов будет достаточно: цены до 500 евро

В Литве ежегодно дедами морозами работают около 100 человек, цены на деда мороза варьируют от 40 до 500 евро.
О ситуации в этом году рассказали актер Пятрас Лисаускас и организатор мероприятий Ауримас Камантаускас.
"Я никогда не относился к этой работе как к халтуре или зарабатыванию денег – я хочу делиться добром, дарить опыт и воспоминания", – сказал актер.
Он работает дедом морозом уже 13 лет, посещает детские , школы и даже корпоративные вечеринки.
Лисаускас принимает заказы по всей Литве, в прошлом году он проехал 4500 км.
"Будут такие дни, когда утром я пойду в вильнюсский детский сад, после обеда - в каунасский, а вечером буду в Вильнюсе на корпоративе. Когда я рассказываю представителям компании, чем мы будем заниматься на празднике, я говорю, что "будем делать зарядку для гномиков и играть в самую дурацкую игру в мире". Я знаю, что это звучит смешно и наивно. Важно, чтобы взрослые хотели играть и не придерживались позиции "я заплатил деньги, поэтому сейчас ты обязан меня веселить" – в таких случаях может приехать целая компания морозов, которая создаст эффект "вау", но стоить это уже будет не 400 евро, а больше", – рассказал актер.
Интегрировать Деда мороза в программу корпоратива бывает нелегко: взрослые уже не встречают его с такой радостью, как дети, поэтому тут важно режиссировать мероприятие.
С актером в этом согласился глава компании ReKūrai Камантаускас. По его словам, творческий момент, режиссура вечера на самом деле важные для волшебного использования персонажа Деда Мороза, но важны также профессионализм актера, его костюм, атрибутика.
Напряженная работа у Лисаускаса начинается с конца ноября и длится до 24 декабря. У него в графике осталось лишь 5% свободных дат. Актер не работает в Сочельник и в Рождественское утро даже за щедрое вознаграждение.
По словам актера, в этом году сезон обещает быть насыщенным – количество заказов вернулось на допандемический уровень.
Камантаускас заметил, что в Литве хороших дедов морозов немного. "Я знаю лишь нескольких, которые вызовут восхищение даже у самых больших скептиков", – сказал он.