В этом году профессиональные училища примут больше учащихся: приоритет за инженерными специальностями

 
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ФОТО: Shutterstock
Ожидается, что в этом и следующем году в профессионально-технические учебные заведения будут зачислены в общей сложности 41 200 учащихся, что на 20 600 человек больше, чем в прошлом. Это произошло благодаря тому, что правительство впервые утвердило предварительный план приема в профессиональные учебные заведения на два года, а не на один, как это было ранее, сообщает Министерство образования, науки и спорта.

Наибольшее количество финансируемых государством мест запланировано в сфере машиностроения, услуг, производства и переработки, а также информационно-коммуникационных технологий.

"В этом году мы более активно привлекали социальных партнеров, проводили общественные консультации, чтобы лучше отразить потребности всех регионов страны и тенденции рынка труда. При планировании мы также опираемся на различные анализы и прогнозы, которые показывают, что будет расти спрос на работников в сфере: торговли, ремонта транспортных средств, производства, развлечений и отдыха, информационных технологий ", — говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

После того как правительство утвердило общее количество финансируемых государством мест по специальностям, Министерство образования распределит это количество по регионах — с этого года более не будет детального централизованного планирования. Отныне каждое профессиональное учебное заведение сможет самостоятельно составлять план: сколько и по каким программам оно намерено набирать учащихся, с учетом собственных возможностей по набору, потребностей и тенденций регионального рынка труда.

Как и в предыдущие годы, набор в учреждения профессионального образования и обучения будет проходить в несколько этапов — основной набор в зимний и летний периоды и дополнительный набор в конце лета.

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