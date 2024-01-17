В этом году профессиональные училища примут больше учащихся: приоритет за инженерными специальностями

Ожидается, что в этом и следующем году в профессионально-технические учебные заведения будут зачислены в общей сложности 41 200 учащихся, что на 20 600 человек больше, чем в прошлом. Это произошло благодаря тому, что правительство впервые утвердило предварительный план приема в профессиональные учебные заведения на два года, а не на один, как это было ранее, сообщает Министерство образования, науки и спорта.