В этом году профессиональные училища примут больше учащихся: приоритет за инженерными специальностями

Наибольшее количество финансируемых государством мест запланировано в сфере машиностроения, услуг, производства и переработки, а также информационно-коммуникационных технологий.
"В этом году мы более активно привлекали социальных партнеров, проводили общественные консультации, чтобы лучше отразить потребности всех регионов страны и тенденции рынка труда. При планировании мы также опираемся на различные анализы и прогнозы, которые показывают, что будет расти спрос на работников в сфере: торговли, ремонта транспортных средств, производства, развлечений и отдыха, информационных технологий ", — говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.
После того как правительство утвердило общее количество финансируемых государством мест по специальностям, Министерство образования распределит это количество по регионах — с этого года более не будет детального централизованного планирования. Отныне каждое профессиональное учебное заведение сможет самостоятельно составлять план: сколько и по каким программам оно намерено набирать учащихся, с учетом собственных возможностей по набору, потребностей и тенденций регионального рынка труда.
Как и в предыдущие годы, набор в учреждения профессионального образования и обучения будет проходить в несколько этапов — основной набор в зимний и летний периоды и дополнительный набор в конце лета.