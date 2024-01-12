В этом году охрана границы Литвы с Россией будет усилена

"Наш приоритет в этом году – укрепление границы с Российской Федерацией. Да, у нас есть физический барьер, есть и система наблюдения, но мы говорим об обновлении инфраструктуры, систем наблюдения, дронах, увеличении количества сотрудников. В этом году мы предусматриваем еще 244 сотрудника, которые будут задействованы в пограничной службе", - сказала А. Билотайте в четверг в Клайпеде.