В этом году книжную ярмарку посетит лауреат Нобелевской премии по литературе Алексиевич

„Я (…) скоро буду на Вильнюсской книжной ярмарке, где приму участие в дискуссии. Я хотела бы увидеть как можно больше из Вас, чтобы мы могли поговорить о наших книгах и настоящем“, - написала писательница в своем посте в Facebook.

В 2015 году С. Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Среди ее самых известных книг – „У войны не женское лицо“, „Последние свидетели“, „Цинковые мальчики“, „Чернобыльская молитва“ и „Время секонд хэнд“.

В 2020 году С. Алексиевич поддержала протесты против Александра Лукашенко, когда он в очередной раз объявил себя победителем президентских выборов. Чтобы избежать грозящего ей длительного тюремного заключения, писательница сбежала в Германию.