2025.01.15 13:53

В этом году книжную ярмарку посетит лауреат Нобелевской премии по литературе Алексиевич

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Svetlana Aleksijevič
Svetlana Aleksijevič
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В этом году столичную Книжную ярмарку посетит лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница, журналистка и сценарист Светлана Алексиевич.

„Я (…) скоро буду на Вильнюсской книжной ярмарке, где приму участие в дискуссии. Я хотела бы увидеть как можно больше из Вас, чтобы мы могли поговорить о наших книгах и настоящем“, - написала писательница в своем посте в Facebook.

В 2015 году С. Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Среди ее самых известных книг – „У войны не женское лицо“, „Последние свидетели“, „Цинковые мальчики“, „Чернобыльская молитва“ и „Время секонд хэнд“.

В 2020 году С. Алексиевич поддержала протесты против Александра Лукашенко, когда он в очередной раз объявил себя победителем президентских выборов. Чтобы избежать грозящего ей длительного тюремного заключения, писательница сбежала в Германию.

В этом году книжная ярмарка пройдет с 27 февраля по 2 марта.

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