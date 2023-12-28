В этом году финансировано обучение более 1000 украинцев в Литве

Государство оплачивает 60 % годовой стоимости обучения в высших учебных заведениях, принимающих украинских студентов. Остальные расходы покрывают сами высшие учебные заведения.
Украинцы, обучающиеся в Литве, также получают ежемесячную стипендию в размере 300 евро для покрытия основных потребностей и покупки принадлежностей для учебы.
В настоящее время украинские студенты обучаются в 17 высших учебных заведениях Литвы. Большинство украинцев выбрали Вильнюсский университет, Университет Витаутаса Великого, VILNIUS TECH, Каунасский технологический университет и Вильнюсский колледж.
Наиболее популярными специальностями среди этих студентов являются международный бизнес, информационные системы и кибербезопасность, глобальный маркетинг, программные системы, бухгалтерский учет и финансы.
Как и другие студенты, украинцы, желающие учиться в Литве, должны соответствовать вступительным требованиям, установленным государством и высшими учебными заведениями.
Государственная поддержка украинских студентов предоставляется с февраля 2022 года и управляется Государственным учебным фондом.