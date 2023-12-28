В этом году финансировано обучение более 1000 украинцев в Литве

 
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ФОТО: Shutterstock
В 2023 году государство финансировало обучение более 1 000 украинцев, которые переехали в Литву после начала войны в Украине. В этом году украинцам, которые решили учиться по программам бакалавриата и магистратуры в государственных высших учебных заведениях Литвы, была оказана государственная поддержка на общую сумму 4,6 миллиона евро, пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

Государство оплачивает 60 % годовой стоимости обучения в высших учебных заведениях, принимающих украинских студентов. Остальные расходы покрывают сами высшие учебные заведения.

Украинцы, обучающиеся в Литве, также получают ежемесячную стипендию в размере 300 евро для покрытия основных потребностей и покупки принадлежностей для учебы.

В настоящее время украинские студенты обучаются в 17 высших учебных заведениях Литвы. Большинство украинцев выбрали Вильнюсский университет, Университет Витаутаса Великого, VILNIUS TECH, Каунасский технологический университет и Вильнюсский колледж.

Наиболее популярными специальностями среди этих студентов являются международный бизнес, информационные системы и кибербезопасность, глобальный маркетинг, программные системы, бухгалтерский учет и финансы.

Как и другие студенты, украинцы, желающие учиться в Литве, должны соответствовать вступительным требованиям, установленным государством и высшими учебными заведениями.

Государственная поддержка украинских студентов предоставляется с февраля 2022 года и управляется Государственным учебным фондом.

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