В этом году елки на Ратушной площади в Каунасе не будет – найдено новое место

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала порталу Kas vyksta Kaune: „В этом году Каунас намерен порадовать жителей натуральной елкой. Ее установят на площади Единства“.

Она прибавила, что там елку установят, поскольку Ратушная площадь будет закрыта на реконструкцию.

Напомним, что реконструкция начнется осенью после закрытия летних кафе.

Елку на Ратушной площади в Каунасе устанавливали на протяжении последних 16 лет.