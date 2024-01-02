В этом году будет объявлено 17 конкурсов на должности нотариусов

Согласно новой методике определения количества нотариусов, вступившей в силу в конце прошлого года, в каждом муниципалитете страны, за исключением муниципалитетов с населением до 10 000 человек, должен быть как минимум один нотариус.

Местонахождение нотариальной конторы не должно находиться более чем в 60 километрах от центра небольшого муниципалитета.

"Министерство стремится к тому, чтобы количество нотариусов определялось на основе объективных данных, четких методик и соответствовало реальной потребности в нотариальных услугах", - цитирует министр юстиции Эвелина Добровольска в опубликованном заявлении.

Методология также предусматривает механизм, согласно которому Минюст должен будет ежегодно к 1 октября оценивать, учитывая численность населения и доходы, получаемые нотариусами, достаточное ли количество нотариусов в каждом муниципалитете.

Периодическая оценка позволит осуществлять постоянный мониторинг доступности нотариальных услуг на территории страны, сообщает Министерство юстиции.