2025.03.26 07:07

В это трудно поверить: мусор выбрасывают в первые попавшиеся контейнеры

 
ru.DELFI.lt
Augustė Vedrickaitė, Ekonovus darbuotojai
Augustė Vedrickaitė, Ekonovus darbuotojai
ФОТО: Dariaus Kučio nuotr., stopkadras

Исполнительница Аугусте Ведрицкайте недавно поделилась увиденным в Вильнюсе. Она заметила, что в контейнеры жителей работники компании Ekonovus выбрасывают привезенный в мешках мусор.

Женщина поделилась видео в понедельник, 24 марта.

„Приятно видеть, что в городе убирают мусор, но почему собранные отходы выбрасывают в контейнеры жителей?

Речь не идет об одном пакете, это целый прицеп. И в контейнеры для коммунальных отходов? Я чего-то не понимаю... Кто может прокомментировать? Спасибо“, – писала Ведрицкайте.

Вскоре ее запись прокомментировал официальный представитель Vilniaus atliekų sistemos administratorius.

„Добрый день, спасибо, что вы неравнодушны. Компания Ekonovus возможно нарушила Правила дорожного движения – автомобиль ехал по пешеходной дорожке, а работники компании неправильно утилизировали мусор, нарушив пункт 54.3, запрещающий выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами тот мусор, который для них не предназначен.

Мы зафиксировали это нарушение и передали информацию о нем отделу общественного порядка. Работники Ekonovus вернулись на место и вывезли мусор, куда должны были вывезти сразу. В связи с этим инцидентом жители никакие убытки не понесут“, – писали представители Vilniaus atliekų sistemos administratorius.

Delfi связался с компанией Ekonovus. Ее представитель Виктория Палинауске сказала, что компании об этом инциденте известно.

„Мы уже поблагодарили исполнительницу за ее гражданскую позицию и информирование о неправильном поведении наших работников.

Мы уже связались с коллегами и напомнили им действующие правила, чтобы в будущем подобное не повторилось“, – сказала она.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии