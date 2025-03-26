В это трудно поверить: мусор выбрасывают в первые попавшиеся контейнеры

„Добрый день, спасибо, что вы неравнодушны. Компания Ekonovus возможно нарушила Правила дорожного движения – автомобиль ехал по пешеходной дорожке, а работники компании неправильно утилизировали мусор, нарушив пункт 54.3, запрещающий выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами тот мусор, который для них не предназначен.

Речь не идет об одном пакете, это целый прицеп. И в контейнеры для коммунальных отходов? Я чего-то не понимаю... Кто может прокомментировать? Спасибо“, – писала Ведрицкайте.

„Приятно видеть, что в городе убирают мусор, но почему собранные отходы выбрасывают в контейнеры жителей?

Мы зафиксировали это нарушение и передали информацию о нем отделу общественного порядка. Работники Ekonovus вернулись на место и вывезли мусор, куда должны были вывезти сразу. В связи с этим инцидентом жители никакие убытки не понесут“, – писали представители Vilniaus atliekų sistemos administratorius.

Delfi связался с компанией Ekonovus. Ее представитель Виктория Палинауске сказала, что компании об этом инциденте известно.

„Мы уже поблагодарили исполнительницу за ее гражданскую позицию и информирование о неправильном поведении наших работников.