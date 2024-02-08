В эти выходные в Паланге будет многолюдно: Фестиваль палангской корюшки ждет гостей

Это стоит увидеть и продегустировать
В ближайшие выходные в Палангу действительно стоит приехать, потому что знаменитый Фестиваль палангской корюшки никого не оставит равнодушным. Улица Й.Басанавичюса наполнится запахом корюшки, который будут готовить различными способами опытные мастера под открытым небом, на глазах у гостей.
По словам одного из организаторов фестиваля "Палангская корюшки" Нериюса Стасюлиса, приехав на фестиваль, просто невозможно не продегустировать корюшку, приготовленную самыми разными способами: жареную в кляре, соленую, копченую и маринованную. Можно также приобрести свежайшую рыбку, выловленную в тот же день, и привезти домой.
Гости курорта также смогут попробовать корюшку, приготовленную нетрадиционными способами, так что даже гурманы не будут разочарованы исключительным вкусом этой рыбы.
Юбилейные купания «моржей»
У организаторов нет достоверной статистики о том, сколько корюшки продается во время фестиваля. Хотя еще лет десять назад предполагалось, что объем продаж может составлять порядка 5-6 тонн. Как предположил Нериюс Стасюлис, с учетом роста популярности мероприятия на сегодняшний день можно говорить не менее чем о 10 тоннах рыбки.
С самого первого года своего существования Фестиваль Палангской Корюшки также уделяет особое внимание уникальности региона. Организаторы познакомят гостей Фестиваля с кулинарным наследием жемайтийского края.
"С корюшкой прекрасно сосуществуют моржи и тюлени", - с улыбкой отмечает Стасюлис. - Этот год особенный, потому что сторонники здорового образа жизни и моржевания в тридцатый раз окунутся в холодные воды Балтийского моря. Поэтому мы активно приглашаем не только энтузиастов со всей Литвы, но и из соседних стран присоединиться к этой многолетней и нерушимой традиции".
Юбилейный заплыв моржей на морском мосту запланирован на субботу в 15 часов, а всех присутствующих угостят горячей кашей и травяным чаем.
Прогоним зиму огнем и весельем
Не менее захватывающее зрелище ожидается и на палангском пирсе. В субботу, после театрализованного шествия с центральной площади курорта в 18 часов загорятся костры на палангском пляже. В воскресенье в 16 часов праздничный марафон "Палангской корюшки" увенчается масленичной мистерией: поединком Канапиниса и Лашининиса (пост и масленица) и сожжением Море (чучело Масленицы).
В субботу с 13:00 до 18:00 состоится концерт "21 поцелуй корюшки", в котором примут участие известные исполнители из Паланги и всей страны.
Нериюс Стасюлис выразил удовлетворение тем, что все более заметной частью праздника становится чемпионат по барбекю из балтийской рыбы, участники которого представляют новые, оригинальные рецепты блюд. Некоторые из них затем успешно внедряются в меню ресторанов курорта.
В дни праздника центральная площадь Паланги также будет открыта для семейного этно-веселья, а на улицах Й.Басанавичюса и Витаутаса будет царить рыночная суета.
"Несмотря на довольно непредсказуемую погоду, на нашей ярмарке всегда очень оживленно, и это практически единственная ярмарка в Литве, которая организуется зимой. Мы очень рады не только активности творцов и производителей нашей страны, но и большому количеству кулинаров, рыбаков, артистов из Латвии и Эстонии", — сказал организатор мероприятия.