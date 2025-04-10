В Электренай проходят военные учения: для защиты стратегического объекта используется система NASAMS

В учениях, которые продлятся до пятницы, принимают участие отряд 8-й бригады округа Великой борьбы Добровольческих сил охраны края (ДСОК) Литовской армии и военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС Литвы. Также используется система ПВО средней дальности NASAMS.

Цель учений ДСОК – подготовка подразделений к проведению мероприятий по обеспечению готовности и оказанию поддержки ведомствам в контексте задач мирного времени (ЗМВ) с целью улучшения межведомственного сотрудничества и обеспечения эффективной координации мер реагирования. В ходе учений военнослужащие осуществляют пешее и моторизованное патрулирование, развернут модуль связи и беспроводной связи, обеспечивающий бесперебойную передачу информации и координацию действий между всеми участвующими подразделениями. Реализация ЗМВ является одной из текущих задач ДСОК.