2025.04.10 16:35

В Электренае проходят военные учения: для защиты стратегического объекта используется система NASAMS

 
Elta
ru.DELFI.lt
Elektrėnų kompleksas
Elektrėnų kompleksas
ФОТО: Bendrovės archyvas

В Электренае, на территории электростанции Lietuvos Elektrinė, проходят военные учения, в ходе которых участники отрабатывают навыки поддержки Службы общественной безопасности при обеспечении безопасности стратегического объекта, сообщили в Литовской армии.

В учениях, которые продлятся до пятницы, принимают участие отряд 8-й бригады округа Великой борьбы Добровольческих сил охраны края (ДСОК) Литовской армии и военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС Литвы. Также используется система ПВО средней дальности NASAMS.

„Солдаты работают совместно с другими ведомствами для обеспечения бесперебойного и безопасного процесса защиты объекта“, — говорится в заявлении военных.

Цель учений ДСОК – подготовка подразделений к проведению мероприятий по обеспечению готовности и оказанию поддержки ведомствам в контексте задач мирного времени (ЗМВ) с целью улучшения межведомственного сотрудничества и обеспечения эффективной координации мер реагирования. В ходе учений военнослужащие осуществляют пешее и моторизованное патрулирование, развернут модуль связи и беспроводной связи, обеспечивающий бесперебойную передачу информации и координацию действий между всеми участвующими подразделениями. Реализация ЗМВ является одной из текущих задач ДСОК.

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