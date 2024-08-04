В дзукийском городке прижился фестиваль, которому позавидует публика любого крупного города

Этот фестиваль разрушает стереотип будто современное искусство интересно только образованной публике в крупных городах, а за пределами столицы существует только вырезание ложек из дерева и музыка в духе сельских капелл.
На фестивале выступали исполнители электронной музыки и авангардного рэпа, артисты современного цирка, можно было увидеть художественные инсталляции или одинокую хоккеистку в форме, на коньках и с клюшкой в руках.
Организатор Aritmijа Альгимантас-Рокас Черняускас сказал, что очень рад, что фестивалю не помешала никакая стихия, и собралось много людей.
„Фестиваль растет как на дрожжах. Я хотел бы всех нас с этим поздравить, всех поблагодарить. Уже в четвертый раз он привлекает много энтузиастов, которые не жалея времени, много энергии посвящают совершенствованию мероприятия“, – сказал он.
Черняускас упомянул, что в этом году впервые часть мероприятий Aritmijа, проходивших на лесопилке была платной – вход на вечер стоил 10 евро, на два – 15 евро. Жителям Меркине делали скидку, билет стоил половину цены, однако немногие его посетили.
„Жители Меркине пока вяло реагируют на фестиваль. Приходят отдельные люди и семьи, но выводы мы сможем сделать после окончания фестиваля. Сегодня мы испробовали новый элемент программы. В Меркине в одном частном дворе пригласили в творческую мастерскую художника Kunst Punkt. Собралось очень много людей, в их числе было немало местных жителей“, – сказал Черняускас.