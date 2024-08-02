В Дзукийских лесах закончились лисички – придется ждать нового урожая

Скупщики пока не видели боровиков
Из нескольких скупок даров леса, действовавших в прошлом году на улице Меркине в поселке Лейпалингис Друскининкайского самоуправления, в этом году только один вывесил вывеску „Superkame grybus“. Но и рядов грибников возле нее я не заметил. Я встретил хозяйку скупки в ее саду и первым делом поинтересовался, за сколько скупаются самые популярные грибы - лисички, которые с конца прошлого века собирают дзукийцы только на продажу.
„Два с половиной евро за килограмм. Три дня назад цена упала до двух, а сейчас дорожает. Другие грибы мы не покупаем, потому что их здесь никто не собирает - находят единичные“, - рассказала скупщица. Услышав такую нерадостную новость, я решил поехать в Меркине. Может быть, там уловы грибников будут более впечатляющими, а закупочные цены не будут столь оскорбительны для грибников? В павильоне рынка в центре города скупающий грибы Юозас, в начале июля рассказывал, как дешевые лисички, привезенные из России на предприятия по переработке, разрушают традиции сбора грибов дзукийцами, и на этот раз он не источал оптимизма. По его словам, после дождя грибники уже собрали лисичек из мха, и теперь им придется ждать следующей волны урожая.
„Утром мы платили по 2,50 евро за килограмм, а сейчас 2,70 евро. Это произошло потому, что лисички уже на исходе. Во вторник и среду в лесу было полно и грибов, и людей. Грибников было так много, что все собрали. А в четверг - пусто. Посмотрят, нет грибов и не идут их собирать. Грибы перестали расти. Грибники говорят, что это связано с фазами луны, но я не учёный, поэтому не могу сказать, насколько это правда. А боровики здесь не растут, если и начнут появляться, то только после Св.Рохаса“, — сказал Юозас. По словам скупщика даров леса, только один из грибников, продававших ему лисичек, упомянул, что в этом году он уже находил случайный боровик или подосиновик, но и те были червивым.
„Я только по телевизору видел, что дзукиец нашел в Валькининкай пару сотен боровиков, но люди не верят таким рассказам о Меркине. Может, где ельники растут, а у нас сосновые леса, которые летом слишком пересыхают. В прошлом году боровики здесь были только осенью, когда я перестал покупать грибы, потому что здесь было холодно стоять“, - рассказал скупщик. Я зашел в другую скупку в Меркине на ул. Вильняус. Цена там 2,60 евро за килограмм, а на вопрос, много ли людей заходит, скупщик лаконично ответил: „Есть, хватает“.
Поиски дзюкийцев, видевших настоящего боровика продолжились до шоссе, где несколько грибников выставляют свои собранные грибы между кольцом в Меркине и мостом через Меркис. Но я видела только лисичек, поэтому разговор с каждым начинаю с не очень тактичного вопроса: „А где боровики?“ „Мы их съели. Они редко попадаются. Подберезовики были, но немного, нужно время, чтобы собрать корзину“, - ответила хозяйка двух ведерок лисичек, вылезая из серебристого „фольксвагена“. За лисичек просят 3 евро, а в ведерко вмещается до полкилограмма. Она не верит показанным в Интернете собранным грибам, сомневается, может люди показывают там прошлогодние фотографии. И наплыв грибников в леса после нескольких дождливых дней не напугал грибников.
„Там, где я собираю грибы, нет ничего“, — сказала женщина. „ Нахожу один другой, и все червивые. Я даже не смогла держать грибок в руках, такой он мягкий. Иногда, после срезки корешок выглядит здоровым, а шляпка совершенно червивый. Еще рано, нужно подождать 2-3 недели после дождя. Теперь можете даже не искать“, — рассказал другой продавец грибов, встреченный на дороге. По его мнению, грибница боровиков не так быстро восстанавливается после нескольких жарких и засушливых недель в середине лета, а лисички прятались под мхом и после дождя прорвались на поверхность и быстро начали расти. В прошлом году грибной сезон был гораздо дольше, чем привыкли в Дзукии. „Последний раз я был в лесу 26 декабря. Замерзло, потеплело, и грибы снова выросли“, - вспоминает грибник. 700 гр. ведерко лисичек он продает за 4 евро.