В Дзукийских лесах закончились лисички – придется ждать нового урожая

„Утром мы платили по 2,50 евро за килограмм, а сейчас 2,70 евро. Это произошло потому, что лисички уже на исходе. Во вторник и среду в лесу было полно и грибов, и людей. Грибников было так много, что все собрали. А в четверг - пусто. Посмотрят, нет грибов и не идут их собирать. Грибы перестали расти. Грибники говорят, что это связано с фазами луны, но я не учёный, поэтому не могу сказать, насколько это правда. А боровики здесь не растут, если и начнут появляться, то только после Св.Рохаса“, — сказал Юозас. По словам скупщика даров леса, только один из грибников, продававших ему лисичек, упомянул, что в этом году он уже находил случайный боровик или подосиновик, но и те были червивым.