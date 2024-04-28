В Дзукии состоялся праздник "Первой борозды"

Весна в этом году ранняя, поэтому поля уже давно пашут, но символическую первую борозду всегда распахивают после 23 апреля, Дня Святого Георгия – великомученика. И делают это в Вейсеяй, который находится под покровительством этого святого.
Честь распахать первую борозду выпала старосте Вейсеяй Зенонасу Сабаляускасу, который в этот день стал символическим Георгием. Распахав первую борозду, он преклонил колени, положил во свеже вспаханную землю кусок хлеба и осенил себя крестом. После этого пахать землю могли уже остальные участники состязаний, которых Георгий угостил хлебом и пивом.
Пока пахари распахивали свои участки, комиссия под руководством члена горсовета Лаздийского района Бенюса Рутелёниса измеряла глубину борозд и смотрела, ровными ли они получаются. Гости мероприятия в это время веселились на ярмарке и наблюдали за гонгами на каретах. В Вейсеяй стоял запах традиционной яичницы, выступал народный коллектив Ratilai.
Победителем состязаний пахарей стал Донатас Рачкаускас из Лаздийского района, второе место занял Кястутис Мизерас из Друскининкай, а третье - Мантас Суета.
Грамоты и медали победителям вручила мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене.
Традиция пахоты на лошадях в Лаздийском районе включена в список нематериального культурного наследия края.