В доме натуралиста – две летучие мыши

„Если вы нашли летучую мышь днем, лучше всего положить ее в коробку. Даже в картонную от обуви. Нужно сделать дырочки, можно положить кусочек материала, чтобы она не обязательно была на картоне. Поставьте какую-нибудь небольшую емкость с водой и оставьте до темноты. После наступления темноты вынесите ее на улицу (а можно выйти на балкон), откройте крышку коробки, перекиньте край материала так, чтобы она смогла выбраться и оставьте ее. Если летучая мышь проникла в комнату, с наступлением темноты следует открыть окна, закрыть дверь, выключить свет и пойти в другую комнату. Она сориентируется и улетит сам“, — говорит натуралист.