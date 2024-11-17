В доме натуралиста – две летучие мыши

Часто приходится помогать
Д. Макавичюсу часто звонят жители, когда они где-то находят летучую мышь. Животные часто проникают в среду обитания человека, особенно зимой, когда меняется погода.
Обе летучие мыши, живущие сейчас в доме натуралиста, — бурые летучие мыши — это самый крупный вид местных летучих мышей в Литве.
„Люди звонят с разными вопросами о летучих мышах: находят их в своей среде или хотят привлечь - построить гнездо. Летучую мышь нашли в комнате совершенно истощенной, были видны кости. Сейчас она почти достигла нужного веса, но нужно следить за другими последствиями.
Летучим мышам необходимо набрать вес перед зимней линькой, чтобы успешно дождаться весны. Сейчас похолодало, насекомые больше не летают, поэтому есть им нечего.
Если температура на улице опускается ниже 5-6 градусов тепла, они практически перестают питаться. Пока нет минусовой температуры, летучие мыши держатся во временных местах, а когда станет еще холоднее, перелетят на постоянные места зимовки. В это время они временно способны экономить энергию, защищать накопленную массу тела, поэтому в темное время суток летают гораздо меньше. Ноябрь – март – время спячки летучих мышей.
Поскольку эта летучая мышь попала в беду по вине человека, наш моральный долг помочь ей. Если бы она естественным образом стал жертвой хищника, это было бы делом природы“, — говорит натуралист.
Что делать, если нашли
Натуралист объяснил, что делать, если вы обнаружили летучую мышь в домашней обстановке.
„Если вы нашли летучую мышь днем, лучше всего положить ее в коробку. Даже в картонную от обуви. Нужно сделать дырочки, можно положить кусочек материала, чтобы она не обязательно была на картоне. Поставьте какую-нибудь небольшую емкость с водой и оставьте до темноты. После наступления темноты вынесите ее на улицу (а можно выйти на балкон), откройте крышку коробки, перекиньте край материала так, чтобы она смогла выбраться и оставьте ее. Если летучая мышь проникла в комнату, с наступлением темноты следует открыть окна, закрыть дверь, выключить свет и пойти в другую комнату. Она сориентируется и улетит сам“, — говорит натуралист.
Жители могут сообщить об обнаруженных летучих мышах и спросить, как им оказать лучшую помощь, позвонив в общество защиты летучих мышей Литвы по телефону +37062030707.