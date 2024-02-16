В длинные выходные в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что больше полицейских будет дежурить в день мероприятий как в Вильнюсе, так и в других городах страны.
"В длинные выходные будет дежурить больше полиции. Полицейские будут дежурить в общественных местах, обеспечивать общественный порядок и безопасность на дорогах", – сказал Матонис.
По данным специалиста Главного комиссариата полиции Каунасского округа Реды Зараускене, в длинные выходные в городе будет дежурить больше полиции.
"В праздничный день и в выходные будут дежурить усиленные наряды полиции, они обеспечат порядок во время массовых мероприятий", – сказала она.
"Традиционно в этот период, как и в другие длинные выходные, больше внимания уделят проверке водителей на трезвость, поэтому мы призываем жителей проявить сознательность и отметить этот важный для Литвы праздник безопасно", – прибавила Зараускене.
"Службы обмениваются информацией, о мероприятии информирована и полиция. Митинг не санкционирован. Если будут провокации, будет соответствующая реакция", – подчеркнул Бута.
Полиция также отметила, что официально за разрешением на проведение мероприятия никто не обращался. Заявок на проведение митинга не получал и Вильнюсский муниципалитет.
По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, за информацией о мероприятии следят, если потребуется полиция выделит необходимые ресурсы для поддержания общественного порядка.