В длинные выходные в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что больше полицейских будет дежурить в день мероприятий как в Вильнюсе, так и в других городах страны.

"В длинные выходные будет дежурить больше полиции. Полицейские будут дежурить в общественных местах, обеспечивать общественный порядок и безопасность на дорогах", – сказал Матонис.

По данным специалиста Главного комиссариата полиции Каунасского округа Реды Зараускене, в длинные выходные в городе будет дежурить больше полиции.

"В праздничный день и в выходные будут дежурить усиленные наряды полиции, они обеспечат порядок во время массовых мероприятий", – сказала она.

"Традиционно в этот период, как и в другие длинные выходные, больше внимания уделят проверке водителей на трезвость, поэтому мы призываем жителей проявить сознательность и отметить этот важный для Литвы праздник безопасно", – прибавила Зараускене.