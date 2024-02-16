В длинные выходные в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В пятницу, 16 февраля, и в два других выходных дня в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что больше полицейских будет дежурить в день мероприятий как в Вильнюсе, так и в других городах страны.

"В длинные выходные будет дежурить больше полиции. Полицейские будут дежурить в общественных местах, обеспечивать общественный порядок и безопасность на дорогах", – сказал Матонис.

По данным специалиста Главного комиссариата полиции Каунасского округа Реды Зараускене, в длинные выходные в городе будет дежурить больше полиции.

"В праздничный день и в выходные будут дежурить усиленные наряды полиции, они обеспечат порядок во время массовых мероприятий", – сказала она.

"Традиционно в этот период, как и в другие длинные выходные, больше внимания уделят проверке водителей на трезвость, поэтому мы призываем жителей проявить сознательность и отметить этот важный для Литвы праздник безопасно", – прибавила Зараускене.

В социальной сети Facebook распространяют призыв прийти 17 февраля на митинг против НАТО и размещения в Литве немецкой бригады. Главный советник Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута предупредил, что это может быть провокацией.

"Службы обмениваются информацией, о мероприятии информирована и полиция. Митинг не санкционирован. Если будут провокации, будет соответствующая реакция", – подчеркнул Бута.

Полиция также отметила, что официально за разрешением на проведение мероприятия никто не обращался. Заявок на проведение митинга не получал и Вильнюсский муниципалитет.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, за информацией о мероприятии следят, если потребуется полиция выделит необходимые ресурсы для поддержания общественного порядка.

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