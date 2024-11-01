В длинные выходные небо смешается с землей: будьте осторожны

В ночь на субботу мы останемся под воздействием циклона, который пройдет через холодный атмосферный фронт. Во многих районах пройдет дождь, причем более сильный в первые часы ночи. Позже небо прояснится. Утром новые влагонесущие облака достигнут северных районов, поэтому местами ожидаются смешанные осадки. Сохранится порывистый северо-западный ветер, достигающий во многих местах 15-20 м/с, на побережье - в начале ночи - 24 м/с. Температура воздуха понизится до 1-6 градусов тепла.
В субботу мы будем в холодной части циклона. Небо будет облачным с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются смешанные осадки. Наибольшая вероятность выпадения мокрого снега будет в северо-восточных районах. По-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер, скорость которого во многих местах достигнет 15-20 м/с. На побережье по-прежнему возможны более сильные порывы ветра до 22-24 м/с. Температура будет повышаться очень медленно, а максимальная температура составит от 4 до 9 градусов тепла.
В ночь на воскресенье циклон отойдет, лишь местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер утихнет, опасные порывы ожидаются только в первые часы ночи в восточной части страны и на побережье. Самая низкая температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов, на побережье - 5-7 градусов тепла.
В воскресенье до полудня будут прояснения, а затем небо снова потемнеет из-за приближения облаков нового циклона. К вечеру дождь должен распространиться на большую часть страны. Однако он будут небольшими. Вновь усилится западный ветер, порывы которого местами достигнут 15-20 м/с. Холодные воздушные массы постепенно отступят, поэтому уже должно прогреться до 6-11 градусов.
В понедельник циклон все еще будет находиться вблизи нашей страны. Ночью во многих местах пройдет дождь, днем лишь местами, преимущественно слабый. В отдельных регионах Литвы по-прежнему будет ветрено, ветер западного направления достигнет 15-20 м/с. Ночью температура опустится до 3-8 градусов, а днем составит 8-13 градусов.
Во вторник антициклон усилится, ветер полностью утихнет.