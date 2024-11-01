В длинные выходные небо смешается с землей: будьте осторожны

Утром в пятницу небо закроют плотные облака, которые не рассеются до вечера. Во многих местах пройдет дождь, который с продвижением холодного фронта атмосферы должен быть более обильным во второй половине дня и вечером. Ветер будет сильный юго-западного, западного направления, порывы которого во многих местах достигнут 18-23 м/с. Самым сильным ветер будет на побережье, временами достигая 25-26 м/с. В вечерние часы он начнет менять свое направление, поворачивая на северо-западный. До вечера Литву будет накрывать теплая воздушная масса, поэтому, несмотря на дождь и ветер, температура будет 10-14 градусов.