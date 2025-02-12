В детские сады – и с насморком и с температурой: муниципалитет сказал, при каких условиях введут карантин

Одни родители жалуются, а другие уверяют, что если не водить в детский сад детей с насморком, то весь холодный сезон придется просидеть с ребенком дома.

„Мой ребенок с легким насморком ходит в детский сад с ноября до апреля, иначе мне пришлось бы все это время сидеть на больничном. Пусть бросят в меня камень те родители, которые не водили в сад ребенка с насморком“, – сказала одна из мам.

Однако одна воспитатель сказала Delfi, что некоторые родители приводят в детский сад детей с кашлем и температурой.

Delfi интересовался, предпринимает ли что-либо Каунасский муниципалитет, для того, чтобы в детские сады не принимали кашляющих детей, детей с насморком, больных детей.