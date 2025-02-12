2025.02.12 07:02

В детские сады – и с насморком и с температурой: муниципалитет сказал, при каких условиях введут карантин

 
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ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), на минувшей неделе число больных ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Литве сократилось. Также снизилось число муниципалитетов, в которых число больных достигло эпидемиологического показателя. Однако крупные города остаются опасными зонами. Некоторые родители жалуются, что в детские сады приводят больных детей.

Одни родители жалуются, а другие уверяют, что если не водить в детский сад детей с насморком, то весь холодный сезон придется просидеть с ребенком дома.

„Мой ребенок с легким насморком ходит в детский сад с ноября до апреля, иначе мне пришлось бы все это время сидеть на больничном. Пусть бросят в меня камень те родители, которые не водили в сад ребенка с насморком“, – сказала одна из мам.

Однако одна воспитатель сказала Delfi, что некоторые родители приводят в детский сад детей с кашлем и температурой.

Delfi интересовался, предпринимает ли что-либо Каунасский муниципалитет, для того, чтобы в детские сады не принимали кашляющих детей, детей с насморком, больных детей.

По словам представителя Каунасского муниципалитета Оны Гуцявичене, администрация постоянно говорит в группах с воспитателями, напоминая о внутренних правилах и ответственности родителей.

„Если замечают, что ребенок болен, его не принимают. Если признаки болезни появляются в течение дня, звонят родителям и просят их забрать ребенка.

При высоком уровне заболеваемости родителей информируют о ситуации и применяют превентивные меры“, – заверила специалист.

Vaikai serga

Заведующая отдела здравоохранения администрации Каунасского муниципалитета Милда Лабашаускайте сказала, что эпидемию в муниципалитете объявлять не планируют.

По ее словам, отдел не получал информации о серьезном росте числа больных в образовательных учреждениях.

Она напомнила, что в прошлом году эпидемию не объявляли.

Delfi напоминает, что в этом году врачи предупреждают об агрессивной форме гриппа, который приводит к осложнениям.

Julius Kalibatas

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