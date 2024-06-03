В деревенскую развалюху муниципалитет инвестирует 3,5 млн евро, жители возмущены

Поскольку воду носят из колодца, а туалет на улице, платить надо только за электричество.

„Сколько потом придется платить?“, – вопрошала Виргиния, арендующая социальное жилье. Она опасается, что после ремонта вырастет плата. Сейчас она платит за аренду 7 евро в месяц.

Сами жители дома сказали, что в такой щедрости не нуждаются.

Когда-то в этом доме было больше жителей и порядка. Сейчас на весь дом живет 4-5 человек, сколько точно, никто не может сказать.

Журналисты увидели здания, которое намерены реновировать члены горсовета, стали выяснять, точно ли они пришли по адресу. В этом многоквартирном доме советского периода царят хаос и разруха.

Возмущен был и один из членов оппозиции горсовета. „За такие деньги можно, я думаю, купить всю деревню Науяроджяй“, – сказал член горсовета Пятрас Невулис.

Лаймуте тоже не понимает, зачем в такой дом инвестировать 3 млн. „Сначала для молодежи что-то сделайте, чтобы у молодежи было что-то. Детям после школы, чем заниматься? Нечем“, – сказала она.

Другие жители деревни Науяроджяй тоже не одобряют такие инвестиции в развалюху. „Это какое-то удивительное отмывание денег“, – сказала Станислава. Ее удивляет, что такой дом вообще берутся реновировать. „Его надо снести и построить новый“, – считает Станислава.

Жители утверждают, что они в роскоши не нуждаются, пусть будет все как есть или построят что-то скромное. „Мне кажется, этот дом надо снести и построить новый“, – сказала Виргиния.

В деревне живут больше 200 человек, но никто из них в новый дом из своего дома переезжать не намерен. Кто автор проекта по выделению миллионов на развалюху, неясно. Утверждают, что 3 млн. евро - это деньги ЕС, а больше 0,5 млн. - самоуправления.

„Европейские деньги или нет - это все равно деньги, их надо использовать эффективно“, – сказал Невулис.

Мэр района сказал, что рассматривался вариант оборудования социального жилья не только в Науяроджяй, но и в Крекенаве (в бывшем общежитии). Но от такой идеи отказались, потому что рядом находится гимназия.