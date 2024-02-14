В День восстановления Литовского государства будет ограничено движение транспорта в столице

Муниципалитет Вильнюса сообщает, что с 19.00 четверга до 4.00 утра субботы движение транспортных средств будет запрещено на проспекте Гедиминаса от Швентараге до улицы Вильняус.

С 10.00 четверга до 9.00 пятницы движение транспорта будет запрещено по ул. Шв.Йоно и на участке улицы Пилес от ул. Литерату до ул. Шв. Миколо (кроме общественного транспорта), а в пятницу с 9 до 16 часов на указанных улицах будет запрещено движение всех транспортных средств.

С 10.00 среды до 10.00 пятницы нельзя пользоваться парковкой на площадке возле костела Шв.Йоно.

Также в пятницу с 11.30 до 13.00 нельзя пользоваться транспортом на ул.Университето, за исключением перевозки участников мероприятия.