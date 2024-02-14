В День восстановления Литовского государства будет ограничено движение транспорта в столице

Муниципалитет Вильнюса сообщает, что с 19.00 четверга до 4.00 утра субботы движение транспортных средств будет запрещено на проспекте Гедиминаса от Швентараге до улицы Вильняус.
С 10.00 четверга до 9.00 пятницы движение транспорта будет запрещено по ул. Шв.Йоно и на участке улицы Пилес от ул. Литерату до ул. Шв. Миколо (кроме общественного транспорта), а в пятницу с 9 до 16 часов на указанных улицах будет запрещено движение всех транспортных средств.
С 10.00 среды до 10.00 пятницы нельзя пользоваться парковкой на площадке возле костела Шв.Йоно.
Также в пятницу с 11.30 до 13.00 нельзя пользоваться транспортом на ул.Университето, за исключением перевозки участников мероприятия.
И с 9.00 до 18.00 запрещено движение транспорта, кроме транспорта участников мероприятий на участке улицы Тоторю от ул.Шв. Игното до улицы Лейиклос, на части улицы Л. Стуокоса-Гуцевичюса от начала ул. Лейиклос до здания ул. Л. Стуокоса-Гуцявичюса, 9 и на участке улицы Лейиклос от ул. С. Скапо до ул.Л. Стуокаса-Гуцявичяса.
Следует отметить, что во время праздничных шествий, организованных по частной инициативе в Старом городе и центре Вильнюса, возможны кратковременные остановки движения транспорта.
В пятницу с 10 до 11.30 участники молодежного марша соберутся на Кафедральной площади и пройдут по улицам Швентараге, Пилес, Диджейи, Аушрос Варту, М. Даукшос, Расу до кладбища Расу.
С 14.00 до 16.00 участники шествия соберутся возле перекрестка пр. Гедиминаса и ул. Гинею и пройдут по пр. Гедиминаса до площади В. Кудирки, а с 18.00 участники шествия соберутся у памятника Йонасу Басанавичюсу и продолжат путь по улицам Аушрос Варту, Диджейи, Вокечю, Вильняус, пр. Гедиминаса до пл. Лукишкю.
В ознаменование Дня восстановления Литовского государства весь общественный транспорт в городе Вильнюсе будет бесплатным и будет курсировать по регулярным маршрутам по субботнему расписанию.
С 16.00 автобусы маршрутов 1G, 10, 53 и троллейбусы маршрутов 2, 7 будут ходить чаще.
Также во время праздничных шествий возможны временные отклонения от графиков движения автобусов 1G, 3G, 10, 11, 13, 22, 31, 33, 34, 53, 73, 74, 88, 89, SU-MENEK и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17.