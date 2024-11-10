2024.11.10 07:06

В день присяги нового парламента состоится акция протеста: люди против коалиции с „Зарей Немана“

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis, Saulius Skvernelis
Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis, Saulius Skvernelis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

После того как Совет Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) одобрил формирование правящей коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“, которой руководит прославившийся антисемитскими заявлениями Ремигиюс Жемайтайтис, было объявлено о проведении акции протеста „Десять минут молчания“.

В социальной сети Facebook сообщается об открытом для всех не одобряющих такую коалиции мероприятии.

„Мы собираемся, чтобы показать - есть люди, считающие, что в политике должны быть красные линии и критерии приличия. Один из них – нулевая толерантность к антисемитизму“, – пишут организаторы акции.

Сообщается, что в четверг, когда в здании парламента будут присягать новые депутаты, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократическому союзу „Во имя Литвы“ и президенту Гитанасу Науседе с просьбой об изменении коалиции.

„Ваши действия уже нанесли огромный ущерб репутации Литвы, это показывает международная реакция и статьи в международных СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но можете его смягчить. Мы обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может быть частью перемен“, – сказано в социальной сети.

Во время протеста собравшиеся минутами молчания почтут ценности, которые готова попрать правящая коалиция: политическое приличие, международную репутацию Литвы, память об уничтоженных евреев Литвы, данные прежде обещания и надежность заявлений.

Напомним, что 8 ноября кандидат соцдемов в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правящую коалицию будут формировать три партии – социал-демократы, демократический союз „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.

Такая коалиция располагает 86 из 141 мандата.

Перед выборами социал-демократы заявляли, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна.

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