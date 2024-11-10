В день присяги нового парламента состоится акция протеста: люди против коалиции с „Зарей Немана“

В социальной сети Facebook сообщается об открытом для всех не одобряющих такую коалиции мероприятии.

„Мы собираемся, чтобы показать - есть люди, считающие, что в политике должны быть красные линии и критерии приличия. Один из них – нулевая толерантность к антисемитизму“, – пишут организаторы акции.

Сообщается, что в четверг, когда в здании парламента будут присягать новые депутаты, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократическому союзу „Во имя Литвы“ и президенту Гитанасу Науседе с просьбой об изменении коалиции.