В день присяги нового парламента состоится акция протеста: люди против коалиции с „Зарей Немана“

В социальной сети Facebook сообщается об открытом для всех не одобряющих такую коалиции мероприятии.
„Мы собираемся, чтобы показать - есть люди, считающие, что в политике должны быть красные линии и критерии приличия. Один из них – нулевая толерантность к антисемитизму“, – пишут организаторы акции.
Сообщается, что в четверг, когда в здании парламента будут присягать новые депутаты, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократическому союзу „Во имя Литвы“ и президенту Гитанасу Науседе с просьбой об изменении коалиции.
„Ваши действия уже нанесли огромный ущерб репутации Литвы, это показывает международная реакция и статьи в международных СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но можете его смягчить. Мы обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может быть частью перемен“, – сказано в социальной сети.
Во время протеста собравшиеся минутами молчания почтут ценности, которые готова попрать правящая коалиция: политическое приличие, международную репутацию Литвы, память об уничтоженных евреев Литвы, данные прежде обещания и надежность заявлений.
Напомним, что 8 ноября кандидат соцдемов в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правящую коалицию будут формировать три партии – социал-демократы, демократический союз „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.
Такая коалиция располагает 86 из 141 мандата.
Перед выборами социал-демократы заявляли, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна.