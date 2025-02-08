2025.02.08 07:00

В дельте Немана – восхитительное зрелище: вернулись тысячи гостей

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Nemuno deltą aplankė tūkstančiai žąsų
Nemuno deltą aplankė tūkstančiai žąsų
ФОТО: V. Jusys

Заведующий орнитологической станции мыса Венте Витаутас Юсис поделился необычным видео – в дельту Немана прилетело больше десяти тысяч гусей. По словам орнитолога, это одно из самых важных мест для птиц в Европе.

„В начале зимы, пока не было похолодания, в декабре, здесь были разные гуси: серые, белолобые, гуменники. В январе, когда ненадолго похолодало, остались серые. Они местные, окольцованы 4, 5, 7 лет назад.

Сейчас прилетело много тундровых гуменников, белолобых, белощеких казарок, есть и серые гуси“, – рассказал Юсис.

По его словам, в дельту Немана прилетело больше десяти тысяч гусей.

„Их беспокоят орланы-белохвосты, поэтому гуси при их появлении разлетаются во все стороны“, – комментировал он видео.

Юсис сказал, что позже прилетят более редкие виды гусей:

„Краснозобые казарки иногда прилетают, черные казарки. Их бывают немного.

Регулярно прилетают и самые редкие в Европе гуси – пискульки. Они живут на Севере. В Швеции, Норвегии их пытаются разводить. А белолобых гусей сейчас десятки тысяч“.

Дельта Немана - одно из важных мест сбора гусей в Европе.

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