В дельте Немана – восхитительное зрелище: вернулись тысячи гостей

„В начале зимы, пока не было похолодания, в декабре, здесь были разные гуси: серые, белолобые, гуменники. В январе, когда ненадолго похолодало, остались серые. Они местные, окольцованы 4, 5, 7 лет назад.

Сейчас прилетело много тундровых гуменников, белолобых, белощеких казарок, есть и серые гуси“, – рассказал Юсис.

По его словам, в дельту Немана прилетело больше десяти тысяч гусей.

„Их беспокоят орланы-белохвосты, поэтому гуси при их появлении разлетаются во все стороны“, – комментировал он видео.

Юсис сказал, что позже прилетят более редкие виды гусей:

„Краснозобые казарки иногда прилетают, черные казарки. Их бывают немного.