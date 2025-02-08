В дельте Немана – восхитительное зрелище: вернулись тысячи гостей

„В начале зимы, пока не было похолодания, в декабре, здесь были разные гуси: серые, белолобые, гуменники. В январе, когда ненадолго похолодало, остались серые. Они местные, окольцованы 4, 5, 7 лет назад.
Сейчас прилетело много тундровых гуменников, белолобых, белощеких казарок, есть и серые гуси“, – рассказал Юсис.
По его словам, в дельту Немана прилетело больше десяти тысяч гусей.
„Их беспокоят орланы-белохвосты, поэтому гуси при их появлении разлетаются во все стороны“, – комментировал он видео.
Юсис сказал, что позже прилетят более редкие виды гусей:
„Краснозобые казарки иногда прилетают, черные казарки. Их бывают немного.
Регулярно прилетают и самые редкие в Европе гуси – пискульки. Они живут на Севере. В Швеции, Норвегии их пытаются разводить. А белолобых гусей сейчас десятки тысяч“.
Дельта Немана - одно из важных мест сбора гусей в Европе.