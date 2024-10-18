В деле Foxpay – 7 подозреваемых, арестовано имущество на сумму 3 млн. евро: некоторые намеревались бежать

Глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Роландас Кишкис на пресс-конференции подчеркнул, что расследование не связано с выборами и на службу политики не оказывали никакого давления.
„Операция планировалась в течение долгого времени. Это результат тактического расчета, поскольку некоторые подозреваемые предполагали, что их планируют арестовать, они летали на частных самолетах и т.д.“, – сказал он, заметив, что деятельностью Foxpay начали интересоваться осенью 2023 г.
Delfi сообщал, что Германас жил в Дубае и прилетал в Литву лишь ненадолго.
Расследование было начато, когда поступили сообщения о нечестных действиях Foxpay в сфере госзакупок и подозрения в отмывании денег. в Расследовании фигурирует и компания Миндаугаса Навицкаса Litlab. На пресс-конференции было сказано, что пока вопросов к супруге Навицкаса политику Монике Навицкене нет.
Сейчас ведется расследование по факту присвоения имущества, кражи, мошенничества в крупном размере, а также расследуются коррупционные преступления, подкупы, взяточничество и отмывание денег.
Пока задержаны 7 подозреваемых, 3 из них уже называли - это Ева Тринкунайте, Навицкас и Германас.
Операция была начата 16 октября рано утром, проведены 32 обыска не только в домах подозреваемых, но и в помещениях компаний. Во время обысков были изъяты компьютеры и разные документы.
„Информации очень много, расследуют разные моменты, – сказал представитель СРФП Робертас Шадянец. – Обнаружено большое количество наличных. Это около 0,5 млн. евро. Обнаружено дорогое имущество, произведения искусства, часы, все, что возможно, поэтому обращаем внимание - люди, которые легализовали нелегальных доходы, покупали разные вещи и хранили их“.
„Что касается ареста на имущество, арестовано имущество на сумму 3 млн. евро, но в будущем эта сумма значительно вырастет“, - заметил он.
Представитель Генпрокуратуры Артурас Урбялис сказал, что расследование было начато летом. Он упомянул, что расследования проводили СРФП, ССР и полиция. Затем все эти расследования были объединены.
Напомним, что Германаса суд разрешил взять под стражу на 2 месяца, поскольку он может скрываться от правосудия, бежать, мешать расследованию и совершать новые преступления. Его подозревают в мошенничестве, подкупе и отмывании денег.
Другие подозреваемые дали письменные подписки о невыезде и отпущены под залог.
Урбялис отметил, что Германас был судим за совершение тяжких преступлений, его судимость еще в силе.
Напомним, что в мае 2024 года Delfi поднимал вопрос о ценах Foxpay для бизнеса и государства, тогда выяснились и другие необычные вещи. Стало известно, что с 2022 г. в правлении компании работал муж политика Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. Тогда расследования начали Центробанк, правительственная комиссия и другие ведомства.
Скандал с компанией финтех Foxpay“ привел к уходу Навицкене с поста министра социальной защиты и труда. Последней каплей стала ее поездка в Дубай с Тринкунайте и Германасом. Германас был судим за мошенничество.
В середине июня 2024 г. Тринкунайте ушла с поста председателя правления Foxpay.
Служба спецрасследований (ССР), оценив имеющуюся информацию о возможной непрозрачной деятельности Foxpay, начала расследование. расследование касалось возможной легализации полученного преступным путем имущества и вмешательства в деятельность лица, работающего на госслужбе.
Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., с конца 2023 г до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел из правления Foxpay.
Позже портал 15min сообщил, что в деятельности iSun и Foxpay активно участвует неоднократно судимый за мошенничество (его прежнее имя Вилюс Жидялис, 1986 г.р.).