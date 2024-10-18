В деле Foxpay – 7 подозреваемых, арестовано имущество на сумму 3 млн. евро: некоторые намеревались бежать

В пятницу правоохрана на пресс-конференции рассказала, что расследование в связи с деятельностью Foxpay было начато летом 2024 года, оценив появившуюся публичную информацию. Всего были задержаны 7 подозреваемых, под арест взят лишь один из них - Вильгельмах Германас. Кстати, упоминается, что некоторых подозреваемых задержать было непросто - они лишь ненадолго приезжали в Литву, летали на частном самолете.