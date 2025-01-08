2025.01.08 07:05

В декабре подешевела cредняя корзина самых дешевых продуктов питания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы была на 0,69 евро (1%) дешевле, но также она была на 3,44 евро (5,3%) дороже, чем в декабре 2023 года, свидетельствует анализ отслеживающего цены портала Pricer.lt.

По данным Pricer, первое и второе место в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов в декабре занимали торговая сеть Maxima (корзина подешевела на 0,69 евро) и Barbora (подорожала на 0,40 евро). Третье место занимает торговая сеть Lidl. По сравнению с октябрем, корзина в магазине этой торговой сети подорожала на 0,61 евро. На четвертом месте – Norfa (подорожала на 2,03 евро), на пятом и шестом месте - E-Rimi (корзина подешевела на 0,39 евро) и Rimi (подорожала на 0,45 евро).

Последние места в рейтинге – седьмое и восьмое – занимают торговая сеть Iki и ее интернет-магазин Last Mile. В этих магазинах корзина самых дешевых продуктов питания подорожала на 0,1 евро и 1,25 евро соответственно.

Разница между самой дешевой корзиной (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) составила 17,27 евро (28,9%).

Из 52 товаров, цены на которые отслеживает Pricer.lt, подорожали 34, подешевели 15, цены на 3 товара не изменились.

Значительно (на 10% и более) подорожали 11 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожали самые дешевые яблоки, самый дешевый йогурт, самый дешевый рис, сливочное масло Dvaro, черный шоколад Karūna, самое дешевое замороженное филе хека, самый дешевый черный хлеб, томатный сок Elmenhorster, самый дешевый черный шоколад, самый дешевый молотый кофе, самые дешевые помидоры.

Значительно (на 10% и более) подешевели 3 товара – самый дешевый рассыпной чай, самые дешевые овсяные хлопья, колбаса „Докторская“ Samsonas.

Портал Pricer.lt 30 декабря фиксировал цены в торговых центрах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl и интернет-магазинах Barbora и Rimi.lt.

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