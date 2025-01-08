В декабре подешевела cредняя корзина самых дешевых продуктов питания

По данным Pricer, первое и второе место в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов в декабре занимали торговая сеть Maxima (корзина подешевела на 0,69 евро) и Barbora (подорожала на 0,40 евро). Третье место занимает торговая сеть Lidl. По сравнению с октябрем, корзина в магазине этой торговой сети подорожала на 0,61 евро. На четвертом месте – Norfa (подорожала на 2,03 евро), на пятом и шестом месте - E-Rimi (корзина подешевела на 0,39 евро) и Rimi (подорожала на 0,45 евро).