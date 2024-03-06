В числе приезжающих в Литву беларусов есть и завербованные агенты: эксперты рассказали о возможных угрозах

Еще одна проблема, по словам Гузявичюса, - информационные пузыри, сформировавшиеся в контексте информационной войны, они - отличная среда для вербовки агентов. Такие случаи фиксировались в Украине , в Латвии , в Эстонии .

Что касается потенциальных угроз, то полковник назвал вызывающие беспокойтво настроения в беларусской диаспоре, присвоение истории Литвы - Вильнюс даже называют городом, основанным беларусами, он напомнил и сценарий аннексии Крыма.

Гузявичюс констатировал, что нынешнее положение очень благоприятно для внедрения агентов, а российские и беларусские спецслужбы, вне всякого сомнения, этим пользуются.

Если начнется масштабный военный конфликт между странами НАТО и Россией с потенциальной вероятностью вторжения в Литву , эти люди могут действовать намного активнее, стать немалой проблемой", – сказал Delfi Чеснакас.

"Из-за нехватки кадров ведомства не могут проверить всех приезжающих, они становятся идеальной средой для сбора информации и ее передачи в Беларусь, даже тогда, когда нет какого-либо напряжения. Эти люди могут следить за дорогами, фиксировать передвижение военной техники.

Может ли такой сценарий повториться в Литве? Собеседники Delfi уверяют, что опасность реальна, беспокойство вызывают большие потоки беларусов, в числе которых, вне всякого сомнения, есть люди, связанные со спецслужбами.

"Это российские спецсилы, началась война, она дойдет до наших границ", – сказал тогда Delfi один из офицеров Литовской армии.

Тогда в 2014 г. царил информационный хаос: никто не знал, что это за "зеленые человечки", откуда они взялись. Кремлевские рупоры заявляли, что это военные сепаратистских территорий Восточной Украины, восставшие местные жители.

Гузявичюс предложил вспомнить, что было в Крыму 10 лет назад. Тогда российские военные и наемники " Вагнер " провели успешную операцию. В Крым были тайно переброшены военные, когда им дали знак, военные появились на улицах в униформах без отличительных знаков и переняли контроль над основными стратегическими объектами. С помощью местных пособников Крым оторвали от Украины , аннексировали его территорию.

Он назвал и угрозы. В их числе усиление нарратива литвинизма, распространение псевоисторической теории, якобы "настоящие литовцы" - это беларусы, Вильнюс основан беларусами, а литовцы – только жемайтийцы. Режим Лукашенко использует эту теорию для ведения гибридной войны с Литвой . Идеи литвинизма живучи и среди беларусских мигрантов в Литве, представителей оппозиции, бежавших от режима Лукашенко.

"Можно даже прикинуться экономическим мигрантом. Нашел работу, не хочу жить в условиях диктатуры. Легенду можно любую придумать, когда идет такой поток, все проверить очень сложно. Директор Департамента госбезопасности , глава парламентского комитета по нацбезопаснисости и обороне упоминали, что по мере нарастания угрозы – риск увеличивается. Сейчас у нас почти 70 000 мигрантов, это две Литовские армии, а для провокации не нужно даже 7000, достаточно – 700", – сказал он Delfi.

Гузявичюс заметил, что не нужны даже такие сложные шаги, ведь у Литвы нет возможности проверить всех беларусов, которые массово едут в нашу страну.

Очевидно, что беларусский КГБ может подготовить для своей агентуры "легенды", имитирующие преследование со стороны режима за мнимые участия в протестах или критику Лукашенко .

"Это серьезный вызов, эти люди свято этому верят, а вера мотивирует лучше всего. Они не знакомятся с реальными фактами, отрицают их и открыто заявляют, что едут в Вильнюс не в гости, а возвращаются в него, что город надо поделить", – заметил Гузявичюс.

Полковник выделил фактор "пятой колонны".

Это не только пророссийски настроенные, но и отрицающие законность литовской власти деятели или люди, живущие в своих информационных пузырях.

"Таких людей – немало, и тут мы сталкиваемся с определенными рисками. Информационная война идет, мы начали фиксировать ее еще в 2005 г., когда в армии появилась группа по психологическим операциями.Впервые о том, что мы живем в условиях информационной войны, заявила президент Даля Грибаускайте в своем годовом докладе в 2012 году", – напомнил Гузявичюс.