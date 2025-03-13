В четырех городах Литвы воздух по-прежнему загрязнен твердыми частицами

„Причина не одна: пожары рядом с Литвой, дым идет в Литву; загрязнения с юго-запада (сжигание угля за электростанциях, промышленных объектах и т.д.); из-за сухой и солнечной погоды пыль, поднимаемая автомобилями на дорогах; в холодные ночи загрязнения накаливаются из-за отопления частных домов; в регион пришла пыль с юга“, – сообщается в Facebook на странице „Погода и климат в Литве“.