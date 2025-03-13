2025.03.13 07:10

В четырех городах Литвы воздух по-прежнему загрязнен твердыми частицами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Oro tarša Vilniuje
Oro tarša Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В четырех городах Литвы в среду по-прежнему фиксировался очень высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами.

Согласно данным Агентства охраны окружающей среды, воздух особенно сильно загрязнен в Вильнюсе, Каунасе, Кедайняй и Йонаве.

По словам метеоролога Гитиса Валайки, причин загрязнения несколько.

„Причина не одна: пожары рядом с Литвой, дым идет в Литву; загрязнения с юго-запада (сжигание угля за электростанциях, промышленных объектах и т.д.); из-за сухой и солнечной погоды пыль, поднимаемая автомобилями на дорогах; в холодные ночи загрязнения накаливаются из-за отопления частных домов; в регион пришла пыль с юга“, – сообщается в Facebook на странице „Погода и климат в Литве“.

Метеоролог прогнозирует, что в ближайшие дни, когда похолодает, уровень загрязнения снизится.

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