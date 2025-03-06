В четвертом квартале 2024 года разрыв в зарплатах между регионами составил 405 евро

Средняя месячная брутто зарплата за квартал увеличилась во всех уездах – с 1,6% в Таурагском до 5,5% – в Каунасском.

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1558,9 евро и, по сравнению с третьим кварталом 2024 г., увеличилась на 3,9%, в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1329,5 евро и была на 3,7% выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в столичном регионе в последнем квартале прошлого года составила 2558,5 евро и, по сравнению с третьим кварталом 2024 г. увеличилась на 4,2%. В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составила 2153,9 евро и за квартал она увеличилась на 4,5%.

Самую низкую зарплату – 1558,2 евро – получали работники Зарасайского районного самоуправления, их зарплата была на 1081 евро меньше, чем у жителей Вильнюса.

Самую высокую брутто-зарплату – 2639,4 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского городского самоуправления, их зарплаты на 304 евро превышали средний показатель по стране.

Средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале 2024 г., по сравнению с третьим кварталом, увеличилась почти во всех самоуправлениях – с 0,1% (Лаздийском районном) до 9,5 проц. (Палангском городском), она немного снизилась только в Йонишкском и Зарайском районных самоуправлениях – на 2,1 и 0,1%. соответственно.

Средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале 2024 г. увеличилась почти во всех самоуправлениях

Сравнивая четвертый квартал 2024 г. с аналогичным периодом 2023 г., среднемесячная брутто-зарплата выросла во всех муниципалитетах с 3,7% (в Калварийском) до 16,6% (в Швенченском районном).

Средняя численность работников сократилась во многих самоуправлениях

По данным агентства, в столичном регионе средняя численность работников за квартал сократилась на 0,1%, в регионе центральной и западной Литвы – на 0,5%. За год средняя численность работников в столичном регионе снизилась на 0,5%, в регионе центральной и западной Литвы – увеличилась на 1,5%.