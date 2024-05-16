В четверг в Вильнюсе каждый желающий мог проверить свое здоровье

В ходе мероприятия проводились различные проверки здоровья, действовал кинотеатр с показом актуальных сюжетов о сердце. Жителей знакомили с информацией о сердечной недостаточности, о том, как распознать симптомы этого заболевания и когда обращаться за помощью.