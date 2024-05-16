В четверг в Вильнюсе каждый желающий мог проверить свое здоровье

В ходе мероприятия проводились различные проверки здоровья, действовал кинотеатр с показом актуальных сюжетов о сердце. Жителей знакомили с информацией о сердечной недостаточности, о том, как распознать симптомы этого заболевания и когда обращаться за помощью.
В 20.00 ч. в знак солидарности с другими странами мира Вильнюсская телебашня будет освещена красным светом – цветом сердца. Таким же светом будет освещен и мост им. Короля Миндаугаса.
Мероприятие организовано Литовской ассоциацией больных с сердечной недостаточностью совместно с Global Heart Hub – Международным кардиологическим альянсом, клиникой Сантарос, Национальным трансплантационным бюро, Вильнюсским бюро общественного здравоохранения и мэрией Вильнюса.
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