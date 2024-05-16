2024.05.16 10:07

В четверг в Вильнюсе каждый желающий мог проверить свое здоровье

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
В четверг с 12:00 до 15:00 на площади им. Винцаса Кудирки работал открытый Кардиологический информационный центр, где каждый желающий мог проверить свое здоровье и проконсультироваться по поводу сердечной недостаточности.

В ходе мероприятия проводились различные проверки здоровья, действовал кинотеатр с показом актуальных сюжетов о сердце. Жителей знакомили с информацией о сердечной недостаточности, о том, как распознать симптомы этого заболевания и когда обращаться за помощью.

В 20.00 ч. в знак солидарности с другими странами мира Вильнюсская телебашня будет освещена красным светом – цветом сердца. Таким же светом будет освещен и мост им. Короля Миндаугаса.

Мероприятие организовано Литовской ассоциацией больных с сердечной недостаточностью совместно с Global Heart Hub – Международным кардиологическим альянсом, клиникой Сантарос, Национальным трансплантационным бюро, Вильнюсским бюро общественного здравоохранения и мэрией Вильнюса.

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