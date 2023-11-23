В четверг в Литве будет неспокойно: сильный ветер и осадки

Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, во второй половине дня у моря ветер сменится на северо-западный. В большинстве районов скорость ветра достигнет 15–20 м/с, местами на западе скорость ветра составит 21–26 м/с, а до полудня на море – 28–30 м/с. Потеплеет, воздух в этот день прогреется до 4–9 градусов тепла.

В четверг ночью и днем на севере Литвы выпадет большое количество осадков (до 20–40 мм) (снега, мокрого снега, дождя).

В пятницу циклон на оставит Литву и также обусловит погоду. Правда, в этот день появятся небольшие прояснения. Во многих районах ожидаются осадки - дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, скорость ветра 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. Утром будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.