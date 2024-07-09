В честь 35-летия Балтийского пути в Вильнюсе пройдет концерт

„Если тогда он (Балтийский путь) был путем высвобождения и свободы, то сегодня, мне кажется, это путь творчества – свободы творить, открывать, путешествовать, общаться, не бояться – все складывается в эти 650 километров“, - на организованной в среду пресс-конференции сказал режиссер основного мероприятия, посвященного 35-летию Балтийского пути, Далюс Абарис.

Как рассказали создатели предстоящего юбилейного мероприятия, во время торжества будет звучать примерно часовой „музыкальный калейдоскоп“.