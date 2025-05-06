2025.05.06 13:37

В часы пик в Вильнюсе был установлен мобильный радар: автомобили почти не двигались с места

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Trikojis greičio matuoklis
Trikojis greičio matuoklis
ФОТО: Delfi

30 апреля в редакцию Delfi обратился читатель, который зафиксировал мобильный радар на улице в пиковое время, когда машины едва двигались по дороге, стояли в заторах. Читатель не понял, зачем надо было измерять скорость, когда машины ехали очень медленно. Полиция объяснила ситуацию.

„Я зафиксировал комическую ситуацию.

В Вильнюсе, на проспекте Саванорю, в 16:30 ч. стоял затор, время пиковое, автомобили стоят. А полиция за наши деньги спряталась за кустами и терпеливо ждала окончания рабочей недели, не дай Бог, кто-то скорость превысит“, – писал читатель.

Журналисты поинтересовались в полиции, почему было выбрано это время и место для контроля скорости?

„Полиция, оценивая аварийные места в городе и округе (там, где выросло число ДТП, количество пострадавших во время ДТП), выбирает конкретные места для контроля скорости. Не исключение и проспект Саванорю в Вильнюсе, где за последний квартал было зарегистрировано 15 ДТП, и пострадали 23 человека.

Мобильный радар здесь был поставлен заранее (до затора). Полиция оценивает возможно изменившиеся обстоятельства и может менять места размещения радаров, однако, когда в городе начинаются заторы, смена места не имеет смысла.

Напомним, что радары регулируются и во время заторов работают в другом режиме“, – сказано в комментарии.

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