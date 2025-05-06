В часы пик в Вильнюсе был установлен мобильный радар: автомобили почти не двигались с места

„Я зафиксировал комическую ситуацию.
В Вильнюсе, на проспекте Саванорю, в 16:30 ч. стоял затор, время пиковое, автомобили стоят. А полиция за наши деньги спряталась за кустами и терпеливо ждала окончания рабочей недели, не дай Бог, кто-то скорость превысит“, – писал читатель.
Журналисты поинтересовались в полиции, почему было выбрано это время и место для контроля скорости?
„Полиция, оценивая аварийные места в городе и округе (там, где выросло число ДТП, количество пострадавших во время ДТП), выбирает конкретные места для контроля скорости. Не исключение и проспект Саванорю в Вильнюсе, где за последний квартал было зарегистрировано 15 ДТП, и пострадали 23 человека.
Мобильный радар здесь был поставлен заранее (до затора). Полиция оценивает возможно изменившиеся обстоятельства и может менять места размещения радаров, однако, когда в городе начинаются заторы, смена места не имеет смысла.
Напомним, что радары регулируются и во время заторов работают в другом режиме“, – сказано в комментарии.