В часы пик в Вильнюсе был установлен мобильный радар: автомобили почти не двигались с места

„Я зафиксировал комическую ситуацию.

В Вильнюсе, на проспекте Саванорю, в 16:30 ч. стоял затор, время пиковое, автомобили стоят. А полиция за наши деньги спряталась за кустами и терпеливо ждала окончания рабочей недели, не дай Бог, кто-то скорость превысит“, – писал читатель.

Журналисты поинтересовались в полиции, почему было выбрано это время и место для контроля скорости?

„Полиция, оценивая аварийные места в городе и округе (там, где выросло число ДТП, количество пострадавших во время ДТП), выбирает конкретные места для контроля скорости. Не исключение и проспект Саванорю в Вильнюсе, где за последний квартал было зарегистрировано 15 ДТП, и пострадали 23 человека.