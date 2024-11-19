2024.11.19 12:39

В части Литвы выпал снег, предупреждают, что ждет в ближайшее время

 
ru.DELFI.lt
Sniegas Žemaitijoje
Sniegas Žemaitijoje
ФОТО: Delfi

С раннего утра в части Литвы идет снег. Люди делятся фотографиями заснеженных дорог. Сообщается, что во вторник утром около Лаукувы и Тельшяй выпал снег. По словам синоптиков, сегодня вечером в Литву придет атлантический циклон. Будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Возможен дождь при отрицательной температуре, значит, гололед. На западе возможны грозы. Ночью и утром усилится ветер (особенно у моря и в западной части страны).

Sniegas Žemaitijoje
Sniegas Žemaitijoje
Sniegas Žemaitijoje
Sniegas Žemaitijoje

Во вторник днем Литва окажется между этими двумя полями. Будет облачно, только на юго-западе страны возможные небольшие прояснения. Во многих районах пройдут небольшие дожди, местами мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков ожидается на севере страны, особенно на северо-западе. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла.

В ночь на среду зона низкого атмосферного давления с юго-запада приблизится к Литве и принесет разные осадки, в основном мокрый снег, снег. Местами, наибольшая вероятность на северо-западе страны, осадки будут сильными. Утром местами ожидается дождь при отрицательной температуре. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью будет от -1 до 3 градусов тепла.

В среду днем на смену мокрому снегу и снегу придет дождь, он пройдет в большинстве районов страны. Ожидается ветреная погода, порывы ветра достигнут 9–14, местами 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

До выходных ожидаются осадки. Будет идти и дождь, и снег, и мокрый снег. Погода будет ветреной, немного похолодает.

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