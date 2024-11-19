В части Литвы выпал снег, предупреждают, что ждет в ближайшее время

С раннего утра в части Литвы идет снег. Люди делятся фотографиями заснеженных дорог. Сообщается, что во вторник утром около Лаукувы и Тельшяй выпал снег. По словам синоптиков, сегодня вечером в Литву придет атлантический циклон. Будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Возможен дождь при отрицательной температуре, значит, гололед. На западе возможны грозы. Ночью и утром усилится ветер (особенно у моря и в западной части страны).