2024.05.02 15:14

В части Каунаса пропало электричество: не работали светофоры, не открывались двери магазинов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kas vyksta Kaune
В четверг после обеда каунасцы стали массово сообщать о том, что в части города пропало электричество - не работают светофоры, интернет, не открываются двери магазинов.

"В Вилиямполе нет электричества, не работает ни один магазин, заправки, поскольку не открываются двери и не работают кассы. Люди в растерянности", – сообщил читатель портала Kas vyksta Kaune Игнас.

По его словам, в Вилиямполе также не работают светофоры.

О том, что нет электричества, информировали также жители других районов Каунаса.

По данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), без электричества в Каунасе остались жители Вилиямполе, Жалякальниса, Центра и др. районов.

"На одной подстанции проводили запланированные работы, поэтому около 40 минут без электричества остались 6000 жителей города. Сейчас поставки электричества восстановлены", – сказала представитель ESO Раса Юодейкене.

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