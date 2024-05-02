В части Каунаса пропало электричество: не работали светофоры, не открывались двери магазинов

"В Вилиямполе нет электричества, не работает ни один магазин, заправки, поскольку не открываются двери и не работают кассы. Люди в растерянности", – сообщил читатель портала Kas vyksta Kaune Игнас.

По его словам, в Вилиямполе также не работают светофоры.

О том, что нет электричества, информировали также жители других районов Каунаса.

По данным Energijos skirstymo operatorius (ESO), без электричества в Каунасе остались жители Вилиямполе, Жалякальниса, Центра и др. районов.